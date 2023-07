Tutti fanno zoom: Jovana di spalle regala il dettaglio piccante

La bellissima modella serba, ancora in vacanza in quel di Ibiza, continua a deliziare i fans con degli scatti maliziosi.

Fa caldo, anzi caldissimo. Del resto siamo in estate, con tutte le conseguenze che la bella stagione comporta.

Si suda e ci si scopre. E, per chi se lo può permettere e per chi è addirittura esplicitamente invitato a farlo per deliziare la numerosissima platea, si condividono sui social media degli scatti maliziosi e piccanti. Questo modus operandi, non lo scopriamo certo oggi, è tipico di alcuni personaggi resi celebri dalla loro bellezza, dalla loro avvenenza, dalla loro sensualità. Viva l’estate, dicono allora in molti, perché consente di ammirare degli spettacoli che ogni volta lasciano senza fiato.

Jovana Djordjevic, al secolo Jovana Svonja prima di assumere il cognome del marito sposato, è tra le esponenti più cliccate dell’autocelebrazione delle proprie forme sul web. Già nota al pubblico italiano sia per aver vissuto per un certo periodo nel nostro paese – all’epoca della militanza di Filip, attaccante serbo, con le maglie di Lazio e Chievo Verona nella parentesi 2014-21 – la modella slava è ormai da tempo in vacanza ad Ibiza. Dove, suo malgrado e certamente involontariamente, sta ingaggiando una sorta di derby jugoslavo con Ivana Knoll su chi sia la donna più sensuale dell’isola delle Baleari.

Si dà infatti il caso che l’ex Miss Croazia, attrazione extra calcistica numero uno dei Mondiali del Qatar svoltisi nello scorso autunno, è da settimane di stanza proprio ad ibiza. Da cui ha condiviso degli scatti da capogiro che hanno causato un’ulteriore impennata della sua popolarità. Basti pensare alla foto scattata con Erling Haaland, lo straordinario bomber del Manchester City che si era concesso qualche giorno di relax nell’affascinante isola iberica, che ha fatto il pieno di like.

Jovana Djordjevic, audace e piccante: lo scatto manda in tilt il web

Dopo aver già deliziato i fans con degli shooting che evidenziavano il suo celeberrimo decollète, la bella 32enne serba è passata alla valorizzazione di altri aspetti del suo corpo molto apprezzati dai fans: le gambe e il lato B. Eccola Jovana, in piedi e di spalle, in tutta la sua bellezza fatta di 175 cm di perfezione assoluta.

Il vestito, cortissimo e vertiginoso, esalta le sue forme e il suo corpo da urlo. Gli ammiratori, che per inciso si contano – solo parlando di Instagram – nel numero di 365mila followers, sono letteralmente impazziti alla visione di cotanta femminilità.

Nell’attesa che Jovana possa rientare nelle case degli italiani magari con un’altra partecipazione ad un reality di successo – come accadde lo scorso anno con l’Isola dei Famosi – godiamoci le sue forme e il suo fascino. Ivana Knoll è avvertita: Jovana non arretra nemmeno di un centimetro.