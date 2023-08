Federica Nargi esagera: il costume è solo un filo

Federica Nargi non smette assolutamente di stupire i suoi follower di Instagram. Direttamente dal suo account ufficiale social arriva una nuova meraviglia

Il risultato, ovviamente, non può che essere strepitoso. Non si tratterebbe affatto della prima volta che l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ ci regali perle del genere, ma in questa occasione ha veramente superato il limite. Ovviamente non può che trattarsi di una fantastica notizia per tutti coloro che la seguono e non si perdono nulla di lei.

Direttamente dalla Spagna, precisamente dall’isola di Formentera, dove si sta godendo le meritate vacanze con la compagnia della sua famiglia, arriva un nuovo e bollente post che merita e non poco. Non è affatto un mistero che lo stesso stia raccogliendo il record di “mi piace” ed anche di commenti di approvazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Federica Nargi, da Formentera è tutto: che spettacolo

Anche in questa occasione i suoi follower non possono fare altro che alzarsi tutti quanti in piedi per applaudire questa meraviglia che porta la sua firma. Un costume che è semplicemente un filo e che, allo stesso tempo, mette in risalto il suo fisico a dir poco straordinario. Le sue forme non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione visto che parlano da sole.

Le sue vacanze spagnole stanno continuando nella migliore maniera possibile. Lo dimostrano i suoi ultimi post e le ‘storie’ che la nativa di Roma continua a condividere sulla propria pagina ufficiale social. Insieme a lei, ovviamente, il compagno di una vita: ovvero l’ex calciatore di Serie A, Alessandro Matri. Quest’ultimo, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ha iniziato l’avventura come opinionista per ‘Dazn’. Senza dimenticare, ovviamente, anche le loro figlie: Sofia e Beatrice.

Il mare ed il cielo azzurro passano decisamente in secondo piano, la vera protagonista di questo scatto non può altro che essere lei. Dai commenti che i suoi fan hanno lasciato si capisce chiaramente che gli stessi hanno perso completamente la testa dopo aver visto questa opera d’arte. Sono tantissimi, infatti, coloro che le hanno fatto capire che ha fatto nuovamente centro al cuore di tutti loro.

Nel frattempo la bellissima Federica continua le sue vacanze in Spagna, regalando ai follower altre meraviglie che condivide in rete. La modella e ballerina, in questo momento, è lontana dal mondo della televisione. Non è assolutamente da escludere che possa tornare, da un momento all’altro, per intrattenere il suo pubblico.