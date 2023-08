Il Napoli prepara il colpo a zero: pensiero già al 2024

Il Napoli targato Rudi Garcia è già proiettato alla sessione estiva di calciomercato che andrà in scena nel 2024: colpaccio a parametro zero

Vincere è molto difficile, ma restare al vertice e riconfermarsi lo è ancora di più. A maggior ragione se il puzzle perde pezzi fondamentali, che si sono rivelati decisivi per il trionfo.

Il Napoli Campione d’Italia dovrà difendere lo Scudetto da poco conquistato dall’attacco delle rivali e la missione in argomento è tutt’altro che una passeggiata di salute. Un po’ di preoccupazione nell’ambiente partenopeo si avverte, anche perché il calciomercato degli azzurri in questo momento è abbastanza fermo per quanto concerne il fronte entrate. Mister Rudi Garcia è chiamato a non far rimpiangere l’assenza di Luciano Spalletti, ossia il pittore che è stato in grado nei mesi scorsi di dipingere un vero e proprio capolavoro.

Un quadro stupendo nato anche grazie al fantastico lavoro dell’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, sostituito da Mauro Meluso dopo l’approdo alla Juventus. Il presidente Aurelio De Laurentiis, dunque, si è visto costretto a mettere in atto un processo di ricostruzione, che inevitabilmente potrebbe far vacillare le certezze della compagine campana. Come sempre, sarà il campo a parlare.

A questo proposito, sul terreno di gioco mancherà sicuramente Kim, trasferitosi in Bundesliga al Bayern Monaco di Thomas Tuchel. Altra partenza alquanto pesante: così per forza di cose diventa complicato dar vita ad un ciclo vincente. Ad ogni modo, è bene guardare al futuro con ottimismo, perché nel calcio non si sa mai fino in fondo cosa può accadere.

Le certezze sono che Garcia è un ottimo allenatore e il Napoli rimane una squadra forte da tenere assolutamente in considerazione. Nel frattempo, la società partenopea si sta già proiettando all’estate del 2024. Entrando più nello specifico, gli azzurri potrebbero mettere a segno un rilevante colpo a parametro zero per potenziare la fascia sinistra. Il riferimento è a Carlos Augusto, esterno brasiliano di proprietà del Monza.

Calciomercato Napoli, suggestione Carlos Augusto a parametro zero

L’ex Corinthians, senza dubbio, è uno dei migliori talenti che offre il campionato di Serie A. Non a caso, lo seguono da vicino pure Juventus e Inter, che potrebbero tentare l’affondo decisivo nelle settimane a venire. Anche se convincere il club brianzolo non è così scontato.

Il contratto di Carlos Augusto è in scadenza il 30 giugno 2024, ma servirebbe comunque un’offerta cospicua per strapparlo alla società biancorossa. Di conseguenza, non è da escludere che il brasiliano rimanga a Monza per un’altra stagione, per poi trasferirsi in una big a parametro zero.

Se l’eventuale cessione non dovesse concretizzarsi questa estate, a quel punto il Napoli potrebbe tuffarsi con decisione sull’esterno 24enne, provando ad assicurarsi le prestazioni di una pedina più che valida senza il pagamento del cartellino. I partenopei, quindi, continueranno ad osservare a distanza, sperando che Carlos Augusto non prepari subito le valigie.