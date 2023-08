Napoli: sorpresa ADL, arriva dallo United

Il Napoli è alla ricerca ancora dei primi rinforzi e ADL sta lavorando ad un acquisto dallo United. Ecco le ultime.

Il Napoli in questi giorni sta cercando di sbloccare un calciomercato che ancora è fermo. Infatti, i partenopei sono gli stessi della scorsa stagione e i tifosi si aspettano a breve dei movimenti sia in entrata che in uscita.

E ADL potrebbe nei prossimi giorni fare una sorpresa di calciomercato ai tifosi del Napoli andando a prendere un giocatore dal Manchester United. Si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione e naturalmente vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quale sarà la scelta dei partenopei.

Calciomercato Napoli: ADL a sorpresa, ecco chi arriva

Inutile dire che tra i tifosi del Napoli c’è impazienza per i nuovi colpi. In questo momento ADL ha preferito riflettere e non forzare la mano, ma ora è arrivato il momento di rompere gli indugi per non arrivare ad inizio campionato con qualche ruolo scoperto. Al momento l’urgenza è rappresentata dal sostituto di Kim, ma si sta ragionando anche su chi prendere come vice Di Lorenzo considerando che la trattativa per Faraoni sembra essere ormai bloccata, con il calciatore destinato a restare al Verona.

Secondo quanto riferito da SpazioNapoli, il nome nuovo per il Napoli in questo calciomercato è Diogo Dalot del Manchester United. Il portoghese potrebbe lasciare gli inglesi in questa sessione e i partenopei ci pensano. Stiamo parlando di un calciatore che conosce bene il nostro campionato oltre ad avere una esperienza molto molto importante.

Il Napoli ci pensa, ma si tratta di una operazione assolutamente complicata da portare a termine considerando i costi. Vedremo, però, se alla fine ci sarà un sondaggio per capire se si potrà arrivare alla fumata bianca. L’idea c’è assolutamente, ora bisognerà capire se si potrà concludere il tutto oppure fare un passo indietro anche per questioni economiche.

Mercato Napoli: idea Dalot per la difesa

Il nome di Dalot è un profilo che il Napoli segue con attenzione anche se si tratta di una operazione di calciomercato non semplice. Vedremo se alla fine sarà l’ex Milan a ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo oppure un altro giocatore.

Sicuramente i prossimi giorni saranno decisivi per capire come il Napoli si muoverà sul calciomercato e se Dalot diventerà un obiettivo reale per gli azzurri.