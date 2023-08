Annuncio e addio Napoli: la destinazione lascia di sasso

Arrivano delle conferme certe, direttamente dal Paese, in merito ad una possibile partenza del calciatore pronto a lasciare il Napoli

A quanto pare, però, l’atleta in questione lascerà anche l’Italia visto che è fortemente richiesto da un club pronto a fare follie pur di averlo a disposizione in questa stagione sportiva. Anche se, allo stesso tempo, la sua prossima destinazione lascia di sasso non solamente la società intera, ma tutto il resto dei tifosi che non se lo aspettavano affatto.

Nel frattempo, però, la dirigenza continua a lavorare per la ricerca di un suo possibile sostituto. Nel caso in cui queste voci dovessero essere vere allora il presidente De Laurentiis non perderà altro tempo e individuerà il nuovo sostituto che prendere, quasi sicuramente, il suo posto.

Napoli, partenza più che certa: addio ai tifosi

Uno dei calciatori che, a quanto pare, è già con la valigia in mano è senza ombra di dubbio Hirving Lozano. A dire il vero in molti hanno capito che la sua assenza nella vittoria roboante contro i turchi dell’Hatayspor sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Proprio dal Messico, Paese di cui è originario l’esterno d’attacco, arrivano delle importanti conferme su una sua possibile partenza.

A confermare il tutto ci ha pensato direttamente l’emittente televisiva ‘WSport‘ che ha parlato di un addio quasi certo dell’ex Psv. Altro che Arabia Saudita o Emirati Arabi Uniti come stanno facendo il resto dei suoi colleghi. La destinazione, molto più probabile (sempre a meno di clamorosi colpi di scena) dovrebbe essere gli Stati Uniti D’America. La squadra fortemente interessata a lui è il Los Angeles.

La Major League Soccer, quindi, potrebbe essere seriamente il prossimo campionato del calciatore. Lo stesso che, in passato, ha fatto molto discutere in seguito di alcune sue dichiarazioni che non sono state mai digerite dai tifosi partenopei. Nel corso di una intervista, dal ritiro della sua nazionale, ha specificato che un giorno gli avrebbe fatto molto piacere andare a giocare in un top club.

Un vero e proprio affronto per i suoi stessi sostenitori che si sono sentiti traditi dalle sue dichiarazioni. Prese come una sfida ed, allo stesso tempo, offesi dal fatto che non reputasse il Napoli una grande squadra. A poco servirono le scuse, in quella occasione, c’è voluto molto tempo per mettere il tutto alle spalle.