Napoli, grossa tegola: infortunio per lui

L’inizio del campionato si avvicina ma per il Napoli la preparazione desta preoccupazione: un’altra tegola per l’allenatore azzurro.

Il Napoli sogna di ripetere l’impresa dello scorso anno e di perfezionare ulteriormente il proprio percorso conquistando ulteriori premi. Tuttavia, a pochi giorni dall’inizio della stagione fioccano gli infortuni: alla lista si è aggiunto un nuovo giocatore.

Prosegue la preparazione del Napoli alla prossima stagione. Concluso l’annuale ritiro a Dimaro, in Trentino, la squadra si è trasferita in Abruzzo. Il luogo scelto è sempre lo stesso: Castel di Sangro. Come negli anni precedenti i tifosi non stanno facendo mancare il loro supporto alla squadra. De Laurentiis, presidente azzurro, è stato chiaro: l’obiettivo è quello di raddoppiare (quasi) l’affluenza del ritiro ai piedi delle Dolomiti.

Il patron ha infatti affermato, nel corso dell’evento tenutesi al Palasport della cittadina abruzzese, in occasione della presentazione del francobollo realizzato da Poste Italiane per la vittoria del campionato: “Voglio 150mila persone”. Il Napoli vuole, dunque, raggruppare più tifosi possibili per caricare la squadra. Tuttavia, non tutto sta filando liscio per l’inizio della stagione.

Napoli, capitolo infortuni: un nuovo giocatore si aggiunge alla lista

Mancano pochi giorni all’inizio della prossima stagione di calcio. Mentre dal mercato giungono nuove pedine, gli allenatori preparano i giocatori a propria disposizione ad affrontare gli avversari.

Sfruttando le partite amichevoli in programma, i tecnici possono testare nuovi schemi e posizioni per i propri calciatori. I ritiri e le sfide sono particolarmente preziose per Rudi Garcia, tecnico del Napoli, subentrato a giugno a Luciano Spalletti, che può usarli per impartire la sua visione di gioco alla squadra.

Tuttavia, anche nel corso della preparazione possono sorgere spiacevoli complicazioni. Dopo l’infortunio di Mario Rui -rimediato contro lo Spal- che rischia di saltare la prima gara del campionato e quello di Lobotka, un nuovo giocatore si aggiunge alla lista. Si tratta di uno dei giocatori più versatili a disposizione di Rudi Garcia, ossia: Eljif Elmas.

Non ci sono ancora certezze su dove il tecnico deciderà di schierare il diamante macedone, che può giocare sia come mezz’ala che come esterno. Ma prima di scoprirlo il classe 99 dovrà fronteggiare un affaticamento muscolare, ragion per cui non ha potuto dare il suo contributo nell’amichevole contro la squadra turca l’Hatayspor. I tifosi sperano nella sua ripresa in tempi brevi per tornare ad ammirare le sue prestazioni. Le sue qualità, infatti, potrebbero rivelarsi molto utili nel corso della stagione per raggiungere grandi obiettivi. Difatti, De Laurentiis sogna (con un po’ di fortuna) di fare grandi passi in Europa e i tifosi con lui.