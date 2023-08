Festa a Napoli, il primo colpo è da sogno: ha detto sì

Il Napoli potrebbe aver messo a segno il primo grande colpo del suo calciomercato: sembra fatta per un obiettivo in un ruolo cruciale

Fino a questo momento il calciomercato del Napoli è sembrato abbastanza immobile, bloccato alla ricerca di un difensore centrale che potesse sostituire Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria.

I soli movimenti in entrata hanno riguardato ritorni e colpi per il futuro. Tra il rinnovo del prestito di Pierluigi Gollini, il riscatto di Giovanni Simeone e l’acquisto di Elia Caprile, girato immediatamente in prestito all’Empoli, i partenopei non hanno rinnovato l’organico che la scorsa stagione ha portato a casa lo Scudetto dopo ben 33 anni.

Napoli, Tetê sempre più vicino: c’è l’accordo per un triennale

Nonostante tutto, la società partenopea è costantemente alla ricerca di calciatori che possano rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore Rudi Garcia, soprattutto in una serie di ruoli chiave che hanno visto o vedranno partenze importanti. Oltre ad un difensore centrale e ad almeno un centrocampista che sostituisca Tanguy Ndombélé, non riscattato dal Tottenham, anche l’attacco sarebbe oggetto di grandi manovre.

Fermo restando lo status di (quasi) intoccabili per Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia e la volontà del club di puntare su Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, il ruolo di ala destra è quello sul quale si fanno i ragionamenti maggiori. Se la situazione di Matteo Politano non sembra destare troppi dubbi, è Hirving Lozano ad essere al centro di una serie di discorsi.

Il messicano infatti è in scadenza di contratto nel 2024, e il suo ingaggio da 4 milioni di euro annui non è più sostenibile per il salary cap azzurro. Questa situazione, unita al fatto che, nelle sue quattro stagioni in Campania il Chucky non ha mai convinto fino in fondo tifosi e addetti ai lavori, avrebbe spinto la dirigenza del Napoli a ricercare una collocazione per il ragazzo, e nel frattempo a lavorare per trovare un sostituto, che sembrerebbe molto vicino.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, gli azzurri avrebbero offerto un contratto triennale a Tetê, esterno d’attacco brasiliano reduce dall’esperienza in prestito al Leicester ma sotto contratto fino a dicembre 2023 con lo Shakhtar Donetsk. Il ventitreenne, però, potrebbe liberarsi a parametro zero sfruttando una proroga della legge FIFA, che consente ai calciatori stranieri in Ucraina di svincolarsi. L’offerta del club campano sarebbe di suo gradimento e, anzi, il ragazzo avrebbe già accettato di firmare un accordo fino al 2026. In caso di cessione di uno tra Lozano e Politano, gli azzurri potranno affondare il colpo.