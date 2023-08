Regina di Capri, la Modugno lascia senza fiato

La top model irpina Raffaella Modugno lascia di nuovo senza parole: è lei la regina incontrastata di Capri

Se Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia si contendono il trono di Napoli, Capri, l’isola Azzurra, ha, invece la sua regina incontrastata: Raffaella Modugno.

Impossibile che qualcuna possa insidiarle tale trono dopo l’ultimo scatto che la top model ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram. Ogni eventuale rivendicazione cadrebbe dinanzi a un tale concentrato di bellezza mediterranea e sex appeal.

Nella suggestiva cornice del prestigioso e celeberrimo Hotel “Quisisana” di Capri la top model e attrice (vanta una partecipazione nel film “Qualunquemente”, per la regia di Giulio Manfredonia e con protagonista Antonio Albanese, e nella fiction “Teresa Manganiello. Sui passi dell’amore”) regala uno scatto in una posa regale che lascia senza parole.

Non ci credete? Allora date un’occhiata alla foto qui sotto e immediatamente, ne siamo certi, vi proclamerete sudditi della Regina di Capri.

L’isola Azzurra ha la sua Regina: Raffaella Modugno

Seduta su un divanetto a forma di conchiglia, un mano dietro la cascata di riccioli neri, sguardo seducente e un lungo variopinto lenzuolo attorcigliato alla vita che copre solo una delle sue chilometriche e affusolate gambe, Raffaella Modugno non ha rivali.

La sua statuaria bellezza e le sue curve hot conquistano il cuore dei follower e dei turisti della perla azzurra del Golfo di Napoli. Non ci sono dubbi. Tutti sono ai piedi della top model che, del resto, è abituata a catalizzare gli sguardi.

Quando sfila in passerella per brand dell’alta moda come Dolce & Gabbana, Roberto Coin, Prada, Tom Ford e Christian Louboutin o posa per la copertina dell’edizione tedesca di ‘Maxim’, nel 2012, e per quella della versione indiana di ‘GQ’, l’anno successivo, tutti sono rapiti dalle sue curve.

Non per nulla la top modella irpina (è nata, il 3 marzo del 1988, ad Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino) vanta nel curriculum la fascia di ‘Miss Curve d’Italia Elena Mirò Lazio’, nel 2011, oltre ad aver partecipato, nel 2007, al concorso di bellezza per eccellenza, ‘Miss Italia’, classificandosi tra le prime 15 finaliste.

Una carriera, quindi, quella della top model irpina, in rapida ascesa e che la rende una delle più seguite sui social network dove, per la gioia dei suoi fan, dà speso sfoggio delle sue curve sexy, dono, certo, di Madre Natura ma modellate dalle tante ore trascorse in palestra e sul parquet.

Raffaella Modugno, infatti, ha giocato per 13 anni a basket. Di sicuro, con i suoi 181 centimetri di sex appeal e abbacinante bellezza la top model irpina è nel ‘dream team‘ di ogni appassionato della palla a spicchi. E non solo.