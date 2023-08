E’ successo in ritiro: De Laurentiis non se lo aspettava

Il tutto è accaduto proprio in ritiro, ovvero quando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis stava osservando l’allenamento della sua squadra sotto gli occhi di Rudi Garcia

I ragazzi del manager francese continuano la seconda parte della preparazione in quel di Castel di Sangro, dopo che per più di una settimana sono stati a Dimaro. Oramai un vero e proprio cult che dura da anni. Nel frattempo, però, è accaduto un episodio molto curioso ed allo stesso tempo divertente che ha visto come protagonista proprio l’uomo inquadrato in foto.

Lo stesso Aurelio De Laurentiis, infatti, è rimasto completamente sorpreso visto che non se lo aspettava minimamente. Il tutto sotto gli occhi da parte dei tifosi che, dalle tribune dell’impianto sportivo, hanno assistito alla scena increduli e divertiti. Il filmato parla fin troppo chiaro [VIDEO].

Napoli, De Laurentiis contro un idrante [VIDEO]

Il Napoli continua la preparazione in vista dell’inizio del nuovo campionato che è sempre di più alle porte. L’obiettivo è quello di ripetersi: non sarà così facile visto che le altre inseguitrici e rivali si stanno rinforzando sempre di più. Nel frattempo i tifosi attendono ancora il primo acquisto della campagna estiva da parte di De Laurentiis che, però, non sta restando con le mani in mano ed è alla ricerca di un quarto difensore centrale dopo l’addio del sudcorenano Kim.

Allo stesso tempo, però, proprio il produttore cinematografico è stato il protagonista assoluto di un episodio incredibile che ha divertito tutti. Ripreso in diretta, il numero uno azzurro si trovava nei pressi della panchina dove stava assistendo all’allenamento della sua squadra. Fino a quando, ad un certo punto, un idrante non lo ha centrato in pieno. Il presidente, nel giro di pochi secondi, è diventato una vera e propria “zuppa” di acqua.

Camicia e capelli bagnati, look rovinato: insomma, tutto per colpa dell’acqua che ha deciso di fare una sorpresa non da poco. Come riportato in precedenza il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei sostenitori giunti in Abruzzo che hanno applaudito comunque alla scena ed hanno riso molto. Gli stessi calciatori in questione (come Giacomo Raspadori, Franck Anguissa, Kvicha Kvaratskhelia, Leo Ostigard e molti altri) non hanno potuto fare altro se non ridere.