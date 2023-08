Vuole solo il Napoli: i tifosi già lo acclamano, colpo ad un passo

Il giocatore vuole solo giocare per il Napoli: gli azzurri sono sempre più vicini al colpo di mercato ed i tifosi già lo acclamano.

Manca sempre meno all’inizio della Serie A ed il Napoli vuole confermarsi ancora campione dopo aver vinto il suo storico terzo scudetto nella passata stagione.

Gli azzurri si stanno allenando duramente per farsi trovare pronti in vista della prima sfida di campionato contro il Frosinone e Rudi Garcia ci tiene a partire con il piede giusto. L’allenatore francese, però, si augura di avere già la rosa al completo per l’inizio della stagione e spera soprattutto che la società partenopea riesca a trovargli il sostituto di Kim Min-jae che ha lasciato il club dopo appena un anno per andare al Bayern Monaco.

Sulla lista del nuovo direttore sportivo azzurro Meluso sono davvero tanti i nomi presenti ed il Napoli sta valutando con grande attenzione chi dovrà raccogliere la pesante eredità lasciata dal difensore sudcoreano. I nomi più gettonati nell’ultimo periodo sono stati quelli di Itakura, Ito e Mavropanos, ma il preferito degli azzurri è quello di Kevin Danso, difensore del Lens.

Garcia è un grande estimatore del difensore austriaco e nelle ultime ore il Napoli si sarebbe deciso nell’effettuare l’assalto definitivo. La trattativa, inoltre, potrebbe essere resa più semplice dalla volontà di Danso che avrebbe fatto sapere al club francese di voler giocare solo per gli azzurri.

Napoli, Danso è il favorito per la difesa: l’austriaco vuole solo gli azzurri

Il Lens ha disputato una stagione di altissimo livello lo scorso anno, chiudendo la Ligue 1 al secondo posto alle spalle del Paris Saint-Germain e qualificandosi per la fase a gironi della Champions League. Tra i giocatori che più si sono distinti nel passato campionato c’è Kevin Danso che è stato il vero leader del reparto difensivo ed ha dimostrato grande personalità a soli 24 anni.

Per questo motivo, il Napoli ha intenzione di portare il difensore austriaco all’ombra del Vesuvio, conscio che possa essere il sostituto perfetto di Kim Min-jae. Gli azzurri stanno spingendo molto per Danso e nelle prossime ore potrebbero lanciare l’assalto decisivo al giocatore che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato, ha fatto sapere al Lens di volersi trasferire al Napoli ad ogni costo.

Il club francese chiede almeno 25-30 milioni di euro per cedere il difensore austriaco, ma secondo Venerato gli azzurri sono disposti ad arrivare al massimo a 22 milioni di euro e ad aspettare almeno 5 giorni per far riflettere il Lens prima della sperata fumata bianca. La volontà del calciatore può essere decisiva in questo senso, anche perché il club francese sa che sarebbe deleterio trattenere un giocatore controvoglia, soprattutto all’alba di una stagione così importante.

Nel frattempo, i tifosi del Napoli già acclamano Danso per la sua voglia di vestire la maglia azzurra e sperano che la società partenopea possa portarlo presto in Campania. Dopo Kim Min-jae, il tifo azzurro è pronto ad avere un nuovo idolo ed in molti sono sicuri che potrà sostituire degnamente il difensore sudcoreano.