Sorpasso Napoli, tutti di sasso: gli azzurri piazzano il colpo

Il Napoli ha deciso di rompere gli indugi e piazzare l’affondo vincente: l’offerta è sul piatto, si punta a chiudere presto.

È un cantiere aperto il Napoli, ancora alla ricerca dei primi innesti da regalare a Rudi Garcia.

Il club, dopo aver ceduto Kim Min-jae al Bayern Monaco in cambio di 58 milioni, risulta impegnato nel casting finalizzato a trovare il suo adeguato sostituto: nel mirino erano inizialmente finiti Max Kilman e Kevin Danso ma le pretese economiche del Wolverhampton (40 milioni) e del Lens (30) hanno raffreddato l’interesse dei Campioni d’Italia, ora al lavoro su altre piste.

Una di queste conduce a Josip Sutalo, valutato 15 milioni dalla Dinamo Zagabria e seguito anche dalla Fiorentina e dalla Premier. Sempre viva, inoltre, l’opzione Konstantinos Mavropanos di proprietà dello Stoccarda disposto a farlo partire in cambio di 25 milioni. La valutazioni sono in corso, con il presidente Aurelio De Laurentiis a caccia pure di un esterno destro capace di rimpiazzare Hirving Lozano (verso la cessione) e di un alter-ego di André Zambo Anguissa.

A prendere il posto del messicano, che ha deciso di interrompere la trattativa relativa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 ritenendo troppo bassa l’offerta ricevuta, potrebbe essere uno tra Edon Zhegrova e Tetè. Il 24enne, autore di 4 reti e 5 gol nelle 25 apparizioni totalizzate nella scorsa stagione con indosso la maglia del Lille, costa 15 milioni. Il classe 2000 brasiliano, dal canto suo, è legato allo Shakhtar Donetsk fino a dicembre e può liberarsi subito dietro pagamento di un piccolo indennizzo.

Napoli, pronta l’offerta da 25 milioni

Il Napoli, su input del proprio allenatore, ha poi iniziato a muoversi al fine di prendere un centrocampista in grado di far rifiatare Anguissa quando necessario. La scelta è ricaduta su Wendel in forza allo Zenit San Pietroburgo. Un elemento gradito a Garcia, soprattutto per via della sua propensione offensiva (9 gol e 5 assist) e duttilità: di professione centrale, all’occorrenza può giocare mediano davanti alla difesa o trequartista alle spalle dell’unica punta.

De Laurentiis, stando a quanto riportato su Twitter dall’insider ‘NapoliReport’, ha messo sul piatto 25 milioni così da chiudere presto la pratica e battere la concorrenza del Flamengo (fermo a 18). Restano da limare alcuni dettagli relativi alla trattativa tuttavia la fumata bianca, stando così le cose, appare imminente. Il primo acquisto per il tecnico si avvicina. Poi, sarà tempo di focalizzarsi sul casting per il nuovo difensore centrale. Il debutto in campionato, intanto, si avvicina sempre di più.