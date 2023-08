Niente da fare: ha detto no, sorpresa a Napoli

Grande stupore a Napoli: non c’è stato nulla da fare, ogni tentativo è risultato vano, ha detto no. Ecco cosa sta succedendo

Prosegue senza intoppi la preparazione del Napoli, in quel di Castel di Sangro dopo il ‘primo tempo’ del ritiro in Val di Sole, a Dimaro Folgarida, in vista dell’esordio in campionato da campioni d’Italia in carica il 19 agosto in casa del neopromosso Frosinone.

Anche il test match contro i turchi dell’Hatayspor, liquidati con un perentorio 4-0 a firma di Victor Osimhen e del ‘Cholito’ Simeone, entrambi autori di una doppietta, ha certificato che il Napoli ha finito il rodaggio ed è già in forma campionato.

Non si può dire altrettanto del mercato dove non solo tutto è ancora un working in progress ma dove si registra anche un continuo stop and go, con i tifosi azzurri costretti loro malgrado a stare sulle montagne russe.

Niente da fare: Victor Osimhen ha detto no alla mega offerta dell’Al-Hilal

Un’altalena di emozioni che sta vivacizzando un mercato del Napoli che per il resto ha regalato ai tifosi pochi motivi per entusiasmarsi.

Insomma, i tifosi azzurri non si stanno annoiando anche se farebbero volentieri a meno di questo tourbillon di voci di mercato che li costringono ad avere sempre il cuore in gola. Quando, infatti, si erano tranquillizzati un po’ circa il futuro in azzurro di Osimhen per effetto del ritiro del Paris Saint-Germain, spaventato dalla valutazione monstre dell’attaccante nigeriano, 200 milioni di euro, ecco che sul capocannoniere dello scorso campionato piomba di nuovo l’Al-Hilal.

I sauditi, nonostante abbiano già incassato un rifiuto, non si danno ancora per vinti e quindi sono tornati alla carica con un’offerta, a dir poco, stratosferica: circa 60 milioni all’anno all’attaccante nigeriano e 140 milioni al Napoli. Ma, per la gioia dei tifosi azzurri, il bomber mascherato, come un eroe dei fumetti, neanche questa volta ha vacillato rispedendo al mittente la più che allettante offerta. Niente da fare, quindi, per i sauditi che se ne sono dovuti tornare in Patria di nuovo con le pive nel sacco.

Del resto, i soldi non sono tutto nella vita, con Osimhen che non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Napoli, una città che lo fa sentire uno sceicco anche senza la pioggia di milioni che gli garantirebbe l’Al-Hilal.

Dunque, è sempre più in vista il traguardo del rinnovo, fino al 2027, dell’attaccante nigeriano al quale le parti stanno lavorando da settimane, con l’accordo che sarebbe stato trovato sull’adeguamento, dagli attuali 4.5 milioni annui a 7 milioni, ma non sulla clausola rescissoria, con il Napoli che vorrebbe fissarla a 160 milioni mentre l’entourage di Osimhen non vorrebbe andare oltre i 120 milioni.