Wanda Nara malattia, l’annuncio terribile del padre

Un momento davvero terribile in casa Wanda Nara: il padre non riesce più a sostenere questa situazione, cosa sta succedendo?

Sui social la showgirl e modella argentina si mostra senza pensieri e molto rilassata, ma la verità è ben altra. Wanda Nara ora si è recata nuovamente in Turchia per seguire da vicino il marito, l’attaccante del Galatasaray Mauro Icardi, presentato in compagnia della moglie e delle figlie per la seconda volta dopo la passata stagione ricca di gol. L’annuncio del padre Andres è davvero sconvolgente: cosa sta succedendo?

Dopo alcune analisi ed esami approfonditi, è stata riscontrata a Wanda una malattia del sangue con parametri alquanto anomali. Pochi minuti è tornato a parlare anche il padre Andres, ma il rapporto con la figlia non è stato mai così sereno. La celebre showgirl e conduttrice televisiva ha dovuto sospendere tutti i suoi impegni lavorativi, come per esempio anche Bailando 2023, la versione argentina di Ballando con le Stelle.

Wanda Nara malattia, la situazione è terribile: cosa sta succedendo?

La sua notizia proveniente dall’Argentina ha sconvolto tutti gli appassionati di sport visto il suo legame sentimentale con l’attaccante argentino Mauro Icardi. In passato è stata sposata con l’ex calciatore di Barcellona, Catania e Milan, tra le tante squadre in cui ha militato, Maxi Lopez. Una famiglia allargata che è stata sconvolta clamorosamente dopo le indiscrezioni sulla sua malattia.

Il padre si è detto scioccato e preoccupato dopo aver letto le sue dichiarazioni: “Lei dice di stare bene, di non voler fare nessun trattamento poi ho visto il suo racconto mentre facevo colazione. Sono molto preoccupato ora”.

Lo stesso Andres Nara ha raccontato ai microfoni de Il Corriere di essere molto preoccupato viste le condizioni della figlia che ha deciso di seguire suo marito Mauro Icardi a Istanbul senza ricorrere a nessun tipo di trattamento. L’ex attaccante dell’Inter sarà ancora protagonista con la maglia del Galatasaray, ma la situazione familiare non è delle migliori.

Il primogenito di Wanda e Maxi Lopez, Valentino, invece sarà protagonista con la maglia del River Plate in Argentina, mentre il padre vorrebbe portare i tre figli con sè in Inghilterra. Wanda non è d’accordo anche se la situazione è molto seria da come attestano gli ultimi risultati. Infine, su Maxi e Mauro l’uomo ha svelato che sono entrambi due bravi genitori, ma al momento l’ex marito di Wanda non è tanto contento della situazione.