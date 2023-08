Napoli, la firma è imminente: ingaggio triplicato

Per il Napoli arriva una notizia attesa: pronto a dire sì all’ingaggio triplicato, la firma è davvero imminente

Il Napoli punta sul blocco scudetto. Via Giuntoli e Spalletti, Kim volato in Germania, gli azzurri non si sono ancora mossi sul mercato in entrata, preferendo concentrarsi sul blindare la rosa che ha portato il terzo tricolore alle pendici del Vesuvio.

Scelta quasi logica, ma che presenta alcune problematiche sulle quale si sta concentrando il presidente Aurelio De Laurentiis e il neo direttore sportivo Mauro Meluso. La strategia sembra aver dato buoni frutti per Zielinski, vicino al prolungamento di contratto, mentre per Osimhen c’è ancora da trattare per arrivare alla fumata bianca.

È decisamente nera quella per Hirving Lozano: il messicano non ha accettato l’idea di rinnovare al ribasso il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe andare via davanti all’offerta giusta con il rischio di trascorrere una stagione ai margini se non dovesse esserci la cessione.

Superata questa fase, arriverà comunque quella degli acquisti e in questo senso la priorità non può che essere una: trovare il sostituto di Kim. Servirà il profilo giusto per non far pesare l’assenza del muro coreano e la dirigenza sta valutando numerosi nomi. Per uno di questi la situazione sembra ormai delineata: ingaggio triplicato e firma imminente.

Calciomercato Napoli, Danso firma il rinnovo

Kevin Danso è da settimane indicato come il profilo in cima alle preferenze di Rudi Garcia. Da tempo è trattato dal Napoli, ma ora la pista sembra essere definitivamente sfumata. Almeno questo è ciò che scrive ‘Foot Mercato’, raccontando una novità importante per il 24enne austriaco.

Il portale francese, infatti, racconta di una improvvisa accelerare per il rinnovo di contratto del centrale. L’accordo attuale è in scadenza nel 2026, ma il Lens – che parteciperà alla prossima Champions – non vuole correre rischi ed è disposto ad un sacrificio economico per convincerlo a restare in Ligue 1.

Così è arrivata la proposta di un ulteriori adeguamento dell’ingaggio: lo stipendio del calciatore sarebbe praticamente triplicato, arrivando a 1,5 milioni di euro. Una cifra che convincerebbe Danso a restare al Lens, ‘dimenticando’ la corte serrata del Napoli. Dovessero andare davvero così le cose, per i partenopei bisognerebbe concentrarsi sugli altri obiettivi per la difesa.

In particolare, negli ultimi giorni il nome caldo è quello di Mavroponas, centrale greco dello Stoccarda, ma anche Sutalo, difensore della Dinamo Zagabria che piace anche alla Fiorentina. Tutto ancora da decidere, ad ogni modo, con una certezza: il Napoli nei prossimi giorni vuole chiudere il primo acquisto dell’estate.