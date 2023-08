Napoli, l’erede di Kim gioca in Brasile: di chi si tratta

Il Napoli deve ancora regalare a Garcia il sostituto di Kim, ceduto un mese fa al Bayern Monaco. Il nome nuovo viene dal Brasile

Dopo le difficoltà incontrate per arrivare a Kevin Danso, il favorito del neo tecnico azzurro, ora il Napoli ha virato deciso verso un talento brasiliano di cui si parla in modo entusiasta da tempo.

Cosa ha deciso di fare il Napoli sul mercato? Una domanda che sorge spontanea dalle parti di Castelvolturno sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori. Il gruppo che con Spalletti ha vinto l’ultimo Scudetto non è stato sostanzialmente toccato, con una conferma in blocco dei protagonisti dello scorso anno.

L’attesa più grande è quella per il rinnovo di Osimhen che può rimanere come trascinatore anche per la prossima stagione o aprire scenari completamente diversi qualora dovesse portare cifre monstre in cassa. Per il resto il solito tormentone riguarda il difensore centrale, visto che Kim è stato ceduto al Bayern Monaco ormai circa un mese fa. Gli oltre 50 milioni incassati sono lì disponibili per essere reinvestiti, considerando che con questo budget andrà preso anche il centrocampista al posto di Ndombele.

Garcia aveva indicato come preferito per il ruolo di vice Kim Kevin Danso del Lens. Il nazionale austriaco, classe ’98, grande rivelazione dell’ultima Ligue 1, però, non viene mollato dai francesi, che hanno sparato cifre assurde (oltre i 40 milioni).

Napoli, il favorito per la difesa è Murillo: si tratta con il Corinthians

Un altro nome che circola da tempo a Napoli è quello di Max Kilman, difensore 26enne del Wolverhampton. Inglese, di origini ucraine, ha un ottimo piede sinistro ed è in grado di giocare anche da terzino. Anche qui però la valutazione è molto alta e fuori dal budget, specie perché i Wolves non hanno intenzione di venderlo.

Per questo nelle ultime ore sta prendendo sempre più piede la candidatura di Murillo, giovane stella del Corinthians e delle nazionali giovanili brasiliane. Santiago Costa dos Santos (noem completo) ha soli 21 anni e già è stato votato come il miglior talento emergente dell’ultimo Brasileirão.

Mancino, molto tecnico e dotato di grande fisicità, è seguito da diversi club europei ma il Napoli potrebbe anticipare la concorrenza grazie a dei buoni canali con i procuratori. Per ora la trattativa non è decollata ma Garcia spera di avere al più presto un nuovo centrale.