Il Napoli non bada a spese: 30 milioni per il sostituto di Lozano

Tra le priorità di casa Napoli per questa fase del calciomercato estivo c’è il nodo da sciogliere sul futuro di Lozano e sull’eventuale erede. Idea dal PSV

È tempo di piazzare alcuni tasselli in casa Napoli sia sul versante delle uscite che su quello delle entrate. Particolare attenzione sulla fascia destra d’attacco, lì dove Hirving Lozano sembra essere arrivato al capolinea della sua corsa in azzurro dopo lo scudetto dello scorso anno.

Il contratto del laterale messicano è in scadenza a giugno 2024 ed ha un ingaggio ancora molto importante per gli standard partenopei da circa 4,5 milioni di euro. Non c’è alcuna intenzione di rinnovare al ribasso, e dunque anche per non rischiare di perderlo a parametro zero il Napoli dovrà provare a piazzarlo questa estate necessariamente.

Nell’estate 2019 Lozano arrivò nel capoluogo campano dal PSV per una cifra molto importante per le casse azzurre, ma ora a distanza di anni e dopo uno scudetto cucito sul petto si punta ad una cessione anche per evitare un Milik bis, con annesse situazioni spiacevoli.

Chiaro come il club di De Laurentiis pensi già anche al dopo Lozano, e quindi ad un eventuale erede dell’esterno messicano, che in caso di addio lascerebbe naturalmente un vuoto da riempire alla corte di Rudi Garcia. In questo senso non mancano i nomi accostati al Napoli: da Orsolini a Tetè fino ad arrivare ad un’ala proveniente ancora una volta dallo stesso PSV.

Calciomercato Napoli, Lozano in uscita: idea Bakayoko al suo posto

Per il post Lozano i fari sarebbero puntati anche su Johan Bakayoko, laterale belga classe 2003 cresciuto nel PSV e che nell’ultima annata ha fatto registrare anche 9 gol e 6 assist considerando tutte le competizioni disputate in biancorosso.

Si tratta di un esterno funambolico dalla grande velocità e l’ottimo dribbling, capace di creare superiorità numerica e agire su entrambe le fasce. Il prezzo fissato dagli olandesi è però molto alto e si aggira sui 30/35 milioni di euro, anche se potrebbero essere decisivi al ribasso i buoni rapporti che intercorrono tra i due club.

A tal proposito stando a quanto evidenziato dal portale belga ‘Le Derniere Heure’ ci sarebbero anche già stati dei contatti tra il Napoli e l’entourage che assiste Bakayoko. Un esterno di gamba e qualità dagli ampi margini di miglioramento che potrebbe fare concretamente al caso del Napoli in caso di addio di Lozano.