Napoli, l’agente a C. Sangro: doppia firma in arrivo

Il Napoli non si ferma e, seppur in un mercato non particolarmente vibrante, sta lavorando con molta oculatezza ed attenzione. In tal senso l’agente è in arrivo nel ritiro di Castel di Sangro per una doppia firma che sa tanto di svolta per il club.

Il Napoli sa che è atteso da una stagione molto particolare. Dopo il trionfo della passata stagione giocata a dei livelli spaventosi, gli azzurri sanno di doversi ripetere. O almeno questo è quello che si aspetta l’opinione pubblica e la piazza. Oltre che i giocatori. Non sarà facile e per farlo sarà fondamentale non sbagliare sul mercato, ancor di più visto che sono andati via due pilastri come Luciano Spalletti, il tecnico dei miracoli, e Kim-Min Jae. In tal senso arrivano sviluppi importanti, dal momento che l’agente è in arrivo a Castel di Sangro per una doppia firma che ha un valore a dir poco speciale ed importante per tutti.

L’agente in ritiro per due firme

La squadra, i calciatori, la società ed il tecnico della passata stagione, Luciano Spalletti, sono stati consegnati alla leggenda. Fermarsi adesso, però, è del tutto vietato e di conseguenza il Napoli lavora per impedire che ciò accada. In tal senso arriva un punto di svolta importante.

Mario Giuffredi, infatti, come raccontato a TVPlay, noto canale Twitch che si occupa di calcio, è diretto a Castel di Sangro per motivi molto importanti. Sia per lui che per il mondo partenopeo. Queste le sue parole: “Politano resterà in azzurro, stiamo parlando anche del rinnovo col Napoli e questo è molto importante. Andrò a Castel di Sangro nei prossimi giorni, firmeremo il rinnovo di Di Lorenzo e tratteremo quello per Politano e Mario Rui. E’ vero che Sarri lo ha cercato. Ha una grande stima di lui e quando sono stato in ritiro dai biancocelesti mi è stato chiesto”.

Mario Rui e Politano rinnovano col Napoli

Se il rinnovo per capitan Di Lorenzo è ormai cosa fatta, non era per niente scontato che lo stesse accadesse anche per Politano e Mario Rui. I due, infatti, sono stati molto cercati in sede di mercato, soprattutto da Maurizio Sarri e dalla Lazio. Alla fine, però, proseguiranno nella loro avventura partenopea cercando di bissare quanto di straordinario fatto l’anno scorso.