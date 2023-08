Milan di sasso: era ad un passo ma il colpo salta

Il Milan rischia davvero di rimanere a mani vuote nelle prossime settimane: Pioli allibito, salta il colpo

Si respira, ormai da diverse settimane, un’aria di grande cambiamento in quel di Milanello. Il club rossonero è infatti stato fino a questo momento tra i grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.

Tutto è cominciato quando il patron del Milan Gerry Cardinale ha optato per una via difficile, rischiosa, quasi un azzardo: licenziare praticamente in toto la dirigenza che ha firmato l’ultimo scudetto rossonero. Via Paolo Maldini e Frederic Massara, spazio all’algoritmo che ha reso celebre il film ‘Moneyball’. L’utilizzo approfondito dei dati per fare mercato, potenziando in maniera ancora più oculata e precisa la rosa di Stefano Pioli. Ed è con questo modus operandi che il ‘Diavolo’ ha già messo nero su bianco ben 8 operazioni in entrata.

Al di là dell’amara e discussa cessione di Sandro Tonali da quasi 80 milioni di euro al Newcastle, Stefano Pioli può certamente ritenersi soddisfatto. Sportiello tra i pali al posto di Tatarusanu, nel ruolo di vice Maignan. A centrocampo sono giunti Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea e Tijjani Reijnders dall’AZ Alkmaar:un duo che, a conti fatti, dovrà provare a non far rimpiangere Bennacer che non tornerà in campo prima dell’autunno inoltrato.

E con Yunus Musah che servirà a fornire muscoli e dinamismo alla mediana, Furlani e Moncada si sono focalizzati soprattutto sull’attacco. Pulisic, Romero, Chukwueze e Okafor. Un poker d’assi che da Milanello sperano possa rendere decisamente felici sia Pioli che i tifosi. Ma nelle ultime ore sembrerebbero poter arrivare pessime notizie per uno degli obiettivi del club rossonero.

Milan, niente da fare: l’affare sta per saltare

Una delle zone del campo che il Milan deve ancora ritoccare a dovere è certamente la difesa. In particolar modo la corsia mancina dove Ballo-Tourè, ufficialmente scaricato da Pioli, è in uscita e non rientra più nei piani del ‘Diavolo’. Ed il suo erede resta ancora un mistero.

Ma una pista che sembrava caldissima pare ora destinata a sfumare definitivamente: quella che riguarda Luca Pellegrini. Il terzino romano, di proprietà della Juventus ma lontano dai progetti di Allegri, piace e non poco al Milan per il ruolo di vice Theo Hernandez.

Parrebbe infatti che il laterale potrebbe effettivamente ritornare in orbita Lazio, dopo i sei mesi in prestito con un ottimo rendimento nella Capitale. Il Milan, con il ritorno di fiamma della squadra di Sarri, si ritroverebbe dunque a mani vuote, a dover cercare altrove un nuovo terzino sinistro.