Bonucci, contratto annuale: ecco dove giocherà

Un’ultima grande avventura per Leonardo Bonucci per chiudere al meglio la carriera, la possibilità si fa sempre più importante per il centrale.

Il difensore della Juventus è ormai un fuori rosa eccellente, in casa bianconera cercano in ogni modo di risparmiare sul maxi stipendio e si fa avanti una squadra dalla grande tradizione per averlo prossimamente.

Tanti scudetti vinti insieme e una separazione che ha lasciato un po’ l’amaro in bocca. La Juve e Bonucci si diranno addio, il difensore vuole ancora giocare da protagonista e non mancano di certo le alternative per la prossima stagione.

I bianconeri vogliono risparmiare, il fardello contrattuale è di ben sette milioni e mezzo netti a stagione, l’ultima annualità potrebbe essere cassata in favore di un altro top club. Bonucci tornerà in Champions, ci sarebbe un’opzione importante e ricca di fascino all’orizzonte.

Bonucci pronto, dove giocherà

Il centrale ha spesso sottolineato di voler giocare da titolare, nonostante sia pronto per il ritiro dopo l’edizione degli europei.

In virtù di quest’appuntamento, ha bisogno di una squadra che gli dia spazio e non lo faccia giocare part time come avvenuto nell’ultima stagione con Allegri, che gli ha preferito Gatti, lanciandolo dopo l’infortunio dell’esperto difensore. Che ha fame di rivalsa, e anche voglia di affrontare una nuova sfida, come riporta Daniele Gallosso, ai microfoni di Tv Play che vede Bonucci all’Ajax.

La penna di Tuttosport ha rivelato come possano esserci chance per il trasferimento del difensore in Olanda, una cessione insolita ma non per questo meno funzionale per la carriera del centrale. Gallosso ha dichiarato: “Leonardo Bonucci è stato proposto all’Ajax, il team ora sta valutando. Ha aperto alla soluzione olandese e al contratto annuale per arrivare all’europeo del 2024, dopo una stagione di un certo tipo, cosa che ormai eravamo sicuri non poteva più accadere a Torino”.

Il difensore italiano andrebbe a giocare nel campionato olandese, un torneo molto offensivo e dove potrebbe trovare anche la verve migliore per fare qualche gol, considerando come possa inserirsi con precisione per vie centrali ed essere un pericolo sui calci piazzati. L’Ajax punterebbe su Bonucci, anche come una sorta di guida per il futuro, considerando come i lancieri stiano già lanciando altri talenti da rivendere a peso d’oro ai top club europei. E chissà che non ci sia anche qualche consiglio di De Ligt, che arrivò in bianconero proprio dall’Ajax e fu accolto al meglio da Bonucci qualche stagione fa in Italia.