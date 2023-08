Andrea Delogu, lato A straripante: visione piccante

Andrea Delogu continua ad infiammare il pubblico estivo, la conduttrice mostra un décolleté imponente agli occhi dei fan.

La speaker è nel pieno della forma, lo dimostra nella vacanza che fa capolinea sui social scoprendo le terre del Giappone, e mostrandosi anche in totale relax agli occhi dei tanti followers.

Per qualche settimana i fan non la vedranno in tv e questo può essere un motivo di rammarico. Andrea Delogu però è sempre ben presente nel cuore dei fan, che l’hanno ormai quasi eletta come la regina dell’estate per le foto caricate sul suo profilo social.

Finiti gli impegni con il summer tour, condotto in varie piazze d’Italia e in coppia insieme a Nek, sono le vacanze della conduttrice a diventare protagoniste della scena, ormai da qualche giorno. Arrivano scatti inediti dalla vacanza in Giappone, i fan seguono con grande attenzione ogni suo movimento.

Delogu, il décolleté diventa protagonista

Tante le foto che carica la conduttrice, ormai diventata un’assoluta protagonista sui social. A quarant’anni ha trovato una sua dimensione artistica, può essere al centro dell’attenzione nei programmi musicali e anche al ritorno in tv e in radio sarà questo il suo aspetto dominante. Un lavoro fatto in maniera brillante, le energie arrivano proprio dalla vacanza nipponica, che la mostra con scatti inediti e che fanno ben sperare i followers. Soprattutto, è il décolleté di Andrea Delogu a far sognare il pubblico maschile.

Cascata di complimenti per lei, la rossa della televisione italiana entra ancora nel cuore dei followers, continuando così a incantare anche a migliaia di chilometri di distanza. Una vacanza piena di spiritualità quella in Giappone, a ritrovare pace e motivazioni e cercando anche di approfondire la cultura asiatica ricca di mille prospettive. Il pubblico apprezza i pensieri e le forme, mai come ora – secondo i fan – la Delogu si sta mostrando così in forma e con grande spontaneità, senza filtri ma con la passione consueta di entrare nel cuore dei suoi sostenitori.

La stagione 2023-24 la rivedrà presto in scena, gli impegni radiofonici su Radio 2 cominceranno da settembre e resterà da capire se – da febbraio – avrà un ruolo al festival di Sanremo. Ha condotto le anteprime dell’evento, potrebbe essere nuovamente coinvolta da Amadeus nel progetto, dimostrando così di essere ancora al centro dell’attenzione. Nella scena musicale e anche per un fisico che – a quarant’anni – fa invidia alle influencer ventenni.