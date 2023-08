Addio Juventus: adesso è ‘ufficiale’

La Juventus deve fare i conti con un’altra brutta notizia: nelle ultime ore l’addio è diventato praticamente certo.

La Juventus ha finora messo a segno solo un colpo in entrata in questo calciomercato estivo. L’unico volto nuovo arrivato alla Continassa è Timothy Weah, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro.

L’esterno 23enne, figlio del grande George Weah, ha già in messo in mostra tutte le sue enormi qualità in queste prime amichevoli in maglia bianconera. Lo statunitense sarà senza dubbio una pedina importante per Allegri, che potrà impiegarlo sia come laterale basso che nel ruolo di esterno offensivo.

Tuttavia i tifosi sperano che questo mese di agosto sia quello decisivo per vedere arrivare anche altri giocatori a Torino. Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della Juve, ha chiaramente spiegato che la rosa è già molto competitiva e che il mercato in entrata è chiuso, almeno finché non avvengono movimenti importanti in uscita.

Non a caso Madama sta cercando di piazzare diversi esuberi, tra cui Zakaria, Bonucci e forse McKennie, senza dimenticare le possibili cessioni in prestito di Miretti, Soulé, Nicolussi Caviglia e altri giovani. Un’attesa che però rischia seriamente di far sfumare alcuni importanti obiettivi di mercato. La tifoseria juventina teme che si verifichino altri casi alla Milinkovic-Savic, con il centrocampista serbo che ha preferito non attendere ulteriormente e accettare la corte dell’Al-Hilal.

Niente da fare per la Juve: addio ai bianconeri

In effetti, stando a quanto trapelato in queste ore, sembra che anche un altro giocatore molto seguito dalla Juventus non indosserà la maglia bianconera.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, il centrocampista olandese arrivato all’Atalanta nell’estate 2021. Dopo una prima stagione dove già aveva fatto vedere le sue potenzialità, Koopmeiners ha disputato la scorsa annata da grandissimo protagonista, mettendo a segno dieci reti in campionato e sfornando prestazioni via via sempre più convincenti.

L’Atalanta investì 14 milioni di euro (più 10 di bonus) per arrivare al giocatore e non ha alcuna intenzione di privarsene se non di fronte a un’offerta indecente. I bergamaschi hanno già incassato tantissimo dalla cessione di Rasmus Hojlund: il Manchester United ha versato la bellezza di 75 milioni (più 10 di bonus) nelle casse del club del presidente Percassi.

Dato che si è già privata del forte attaccante danese – realizzando una plusvalenza ‘monstre’ – molto difficilmente l’Atalanta deciderà di far partire anche Koopmeiners. La Juve e le altre pretendenti – Napoli e Milan su tutte – non possono fare altro che rassegnarsi.