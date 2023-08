Annalisa ‘vedo, non vedo’: trasparenza fenomenale

La cantante è più piccante che mai sui social: l’ultima foto postata su Instagram lascia tutti i fan a bocca aperta

È consuetudine, ormai, che nel panorama del mondo dello spettacolo vi sia un continuo riciclo di personaggi famosi. I ‘Vip’ che, molto spesso, lasciano in breve il tempo che trovano finendo nel dimenticatoio. Un discorso che non tocca minimamente Annalisa Scarrone.

In arte semplicemente Annalisa, nasce il 5 agosto 1985 a Carcare in provincia di Savona. ‘Nali’, nomignolo al quale è legatissima oltre ad essere il titolo del suo primo album, è una delle cantautrici più amate e di successo nel nostro Paese. Ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione al talento show ‘Amici di Maria De Filippi‘ nell’edizione del lontano 2010. Ne è passata di acqua sotto i ponti e la sua crescita come artista è stata a dir poco esagerata. Sul web è una vera star ed i suoi pezzi diventano quasi sempre tormentoni cantatissimi, soprattutto nei mesi estivi.

Sui social è tra le donne più chiacchierate e amate, al punto che in particolar modo su Instagram conta quasi 2 milioni di followers. Ad ‘Amici’ ottenne subito consensi decisamente positivi e convinti dai professori, che immediatamente esaltarono le doti canore della bellissima cantante ligure. Quell’edizione terminò con il secondo posto di Annalisa, alle spalle dell’amico Sergio Sylvestre. Ma di lì a poco, lontano dal piccolo schermo, il successo è stato a dir poco esagerato. Un crescendo continuo che l’ha attestata fino ad oggi come uno dei personaggi di maggiore successo in Italia.

Ha una fan base estremamente affezionata e presente, che la segue passo passo ad ogni suo piccolo aggiornamento. Che si tratti di lavoro o vita privata, il ‘rumore’ fatto da Annalisa è sempre tangibile. In carriera ha vinto un ‘MTV Music Awards’, un ‘Wind Music Awards’, oltre 13 dischi di platino e d’oro’.

Ormai da diverse settimane è partito il suo tour che ha registrato subito il sold out, praticamente in ogni data prevista. La tappa più attesa rimane sicuramente quella del prossimo 4 novembre, a Milano, al ‘Forum di Assago’. Ha sfornato diversi successi che sono diventati in breve tempo delle vere e proprie hit: ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour’, tra le più recenti, sono solo la punta dell’iceberg.

Annalisa spiazza tutti: scatto rovente

Con ‘Disco Paradise’, brano scritto e interpretato insieme a J-Ax e Fedez, un altro enorme successo è arrivato in breve tempo. Lo scorso 26 giugno ha partecipato anche al concerto gratuito, andato in scena a Piazza Duomo a Milano e organizzato da Fedez, ‘Love-Mi’. Per quel che concerne la sua vita privata c’è da dire come lo scorso 29 giugno, in gran segreto, Annalisa sia convolata a nozze con Francesco Muglia, manager di Padova.

Con l’avvento dell’estate, però, la meravigliosa cantante ha alzato ulteriormente le temperature con delle foto davvero da urlo sui social Nell’ultimissima Annalisa si mostra con un aderente vestito nero che, per gran parte del corpo, mostra il fisico da urlo della cantautrice attraverso delle trasparenze da urlo.

In didascalia una serie di fiamme postate da ‘Nali’ che, evidentemente, è conscia della sua incredibile sensualità e delle migliaia di reazioni entusiaste dei suoi tantissimi ammiratori. L’ennesimo centro per l’ex allieva di Amici che, dunque, non vuole proprio scendere dalla cresta dell’onda del successo.