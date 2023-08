Incontro con la Juventus: Giuntoli ha chiesto tre giocatori

La Juventus è pronta ad accelerare sul mercato, Cristiano Giuntoli sa bene come servono colpi d’esperienza per allargare la rosa bianconera.

Senza coppe europee ma con una squadra che latita in alcuni ruoli, c’è la consapevolezza di dover tornare sul mercato in entrata per colmare qualche gap e puntare direttamente allo scudetto, senza più distrazioni di alcun genere.

La nuova Juventus sta prendendo lentamente forma, quanto fatto vedere in pre-campionato sta un po’ dando animo ai tifosi. Le vittorie contro Milan e Real sono state un toccasana per qualche giovane, che ha preso maggiore consapevolezza dei propri mezzi, dando modo anche di valutare quali siano le esigenze per il futuro.

Una su tutte sembra essere la polivalenza della rosa, servono calciatori che possono coprire più ruoli e Cristiano Giuntoli sa bene come ci vorrà un ultimo sforzo per dirsi al sicuro. In particolare, il ds sta puntando a una sorta di maxi operazione per chiudere la rosa, accontentando anche i tifosi bianconeri.

Triplo affare con una big per la Juve

La tournee americana potrebbe essere decisiva per la Juve 2023-24, ci sono dei calciatori che possono passare in bianconero proprio dopo le gare giocate negli States. Come riporta Elgo Digital, non è un caso come siano accelerate le trattative guardando alle ultime partite, capendo come muoversi in maniera definitiva. Giuntoli bussa al Real Madrid, nel mirino ci sono tre calciatori che potrebbe vestire il bianconero: Odriozola, Mendy e Vazquez.

I contatti sono frequenti, il Real Madrid vuole liberarsi soprattutto dei primi due, non ritenendoli più in grado di reggere in rosa. Curioso senza dubbio il caso dell’ex viola, Odriozola fu trattenuto nella scorsa stagione nonostante le richieste e la grande concorrenza al Real, sprecando in pratica una stagione. Per Mendy va addirittura peggio, il Real cerca un’offerta per liberarlo, ora ha rimediato anche una lesione al bicipite femorale che lo terrà fermo per almeno due settimane.

Fra tutti, il calciatore che ha più scelte è Lucas Vazquez, unica riserva di Carvajal e che è comunque stimato da Ancelotti. Vuole giocare di più e ha varie opzioni, la Juve punta però sul triplo colpo per stare al sicuro. Un’operazione non semplicissima per tesserare i tre madrileni, serviranno complessivamente dieci milioni di ingaggio l’anno per garantirsi i tre: soldi che arriveranno dagli addii di Bonucci e Alex Sandro, proprio guardando al reparto dei difensori.