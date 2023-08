Non ha convinto: Garcia è pronto a mandarlo via

Anche nel ritiro di Castel di Sangro il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, non avrebbe ricevuto delle risposte positive da parte del calciatore

Ed è per questo motivo che la società potrebbe decidere di mandarlo via. Magari in prestito per avere la possibilità di giocare con molta più continuità. Fino a questo momento, a quanto pare, avrebbe deluso le aspettative.

Soprattutto nel corso dell’ultima amichevole che i partenopei hanno disputato e pareggiato (poi vinta ai rigori) contro gli spagnoli del Girona. Nel frattempo le richieste di mercato per lui potrebbero essercene eccome.

Napoli, Garcia pronto a mandarlo via? Possibile cessione in prestito

Seconda amichevole disputata in Abruzzo per i campioni di Italia che, adesso, si apprestano a giocare le ultime due “sgambate” prima di iniziare a fare sul serio. Sabato 19 agosto, infatti, si scenderà in campo allo ‘Benito Stirpe’ di Frosinone contro i ciociari di Eusebio Di Francesco neopromossi in Serie A. In quel match, però, proprio Garcia vorrebbe avere la squadra al completo. Fino a questo momento, però, la sua richiesta non può essere esaudita.

Soprattutto per via del fatto che nel reparto difensivo, soprattutto quello centrale, è ancora incompleto. Per il semplice motivo che il partente Kim min-Jae non è stato ancora sostituito. Si stanno facendo tanti nomi in questo momento: scartato Kevin Danso (rinnovo con il Lens), si punta su altri profili. Allo stesso tempo, però, c’è da risolvere un “problema”. Ovvero il fatto che Leo Ostigard non ha del tutto impressionato il suo allenatore.

L’ex calciatore del Genoa, infatti, non ha convinto del tutto il suo tecnico. Soprattutto dopo l’ultima amichevole in cui non è sembrato particolarmente attento. A prescindere da questo, però, per il nazionale norvegese si potrebbe optare anche una possibile cessione in prestito. Le richieste per il giocatore di certo non mancano. In passato si era parlato addirittura di un possibile ritorno nel ‘Grifone’ (anche loro ritornati in A dopo un anno di purgatorio).

Come non è assolutamente da escludere la possibilità che l’atleta possa rimanere a Napoli. Almeno fino a gennaio. La cosa certa è che il giocatore, fino alla fine del mese di agosto, farà il possibile per mettere in difficoltà il proprio allenatore affinché possa cambiare idea sul suo rendimento. Altrimenti non è da escludere un possibile interessamento da parte di altre squadre estere (magari in Premier League).