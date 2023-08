Offerto al Napoli, cambia tutto: i tifosi non ci possono credere

Adesso la situazione potrebbe cambiare da un momento all’altro: il calciatore è stato offerto alla squadra campione di Italia

Se ne sta parlando già sui social network. Allo stesso tempo sono stati proprio i tifosi ha dare la loro “approvazione” in merito a questo possibile ed importante colpo che il Napoli potrebbe effettuare in questa sessione di calciomercato estiva.

Non è assolutamente da escludere, a questo punto, che la situazione in casa Napoli potrebbe “subire” delle variazioni importanti. Anche se, allo stesso tempo, bisogna stare attenti visto che ci potrebbero essere anche altre squadre all’orizzonte e pronte al colpaccio.

Napoli, offerto un calciatore in scadenza: affare in vista?

Uno dei colpi che il Napoli deve necessariamente effettuare in questa sessione estiva è senza dubbio l’acquisto di un difensore centrale. Fino a questo momento, nella rosa allenata da Rudi Garcia, ci sono solamente tre elementi. Ne manca un quarto. Il manager francese vorrebbe il sostituto di Kim prima dell’inizio del campionato (datato 19 agosto). Saltato Kevin Danso del Lens (rinnovo), si punta su altri nomi.

Anche se la situazione che potrebbe subire un cambiamento importante potrebbe essere proprio il reparto offensivo. Uno dei calciatori che sarebbe stato offerto al Napoli è Teté. L’esterno d’attacco, attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk, è in scadenza di contratto. Il brasiliano potrebbe essere uno dei colpi del Napoli di questa estate. Come riportato in precedenza non è da escludere che il club possa acquistarlo ad un prezzo “accessibile”.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Sportitalia’, Alfredo Pedullà, pare che l’agente del calciatore abbia offerto il suo assistito alla Serie A. Non solamente il Napoli, quindi, ma anche la Lazio di Maurizio Sarri. Non è affatto un mistero che la squadra biancoceleste (anche loro impegnati nella prossima edizione della Champions League) siano interessati a rinforzare il reparto offensivo. Magari proprio con l’arrivo del classe 2000.

Anche se, allo stesso tempo, il giocatore potrebbe sbarcare in Turchia. Insomma, le richieste per lui potrebbero non mancare. Difficile che il presidente Aurelio De Laurentiis partecipi ad aste per il calciatore che, comunque, piace alla dirigenza. Anche perché potrebbe arrivare solamente in una occasione: ovvero con la cessione di Hirving Lozano. Il trasferimento del messicano agli americani del Los Angeles è stato momentaneamente bloccato. Non è da escludere, però, che la trattativa possa essere ripresa nei prossimi giorni.