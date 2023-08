Monica Bertini, il costume è minuscolo: lato A straripante

La presentatrice e giornalista televisiva riesce a catalizzare le attenzioni su di se: ultimi scatti semplicemente straripanti

Uno dei motivi per cui molti tifosi sperano nell’imminente inizio del nuovo campionato è sicuramente legato alla nostalgia di vedere in televisione quelle giornaliste considerate imprescindibili, che con la sola presenza riescono a migliorare lo sport più amato nel mondo.

Tra di loro svetta la straordinaria Monica Bertini, volto Mediaset e giornalista di punta della rete di Cologno Monzese. Dal 2016 la giornalista sportiva, nata a Parma quarant’anni fa, conduce con regolarità parecchi programmi targati Mediaset: il tg sportivo per eccellenza Sport Mediaset, il programma di approfondimenti Pressing e i post partita di Champions League e Coppa Italia.

Finora non emergono novità sui suoi prossimi programmi, quindi confermiamo che Monica Bertini rimane alla guida dei programmi suddetti. Il motivo del suo successo è legato, oltre alla sua professionalità impeccabile, anche alla sua figura caratterizzata da una bellezza raffinata: Monica insomma è una donna particolarmente affascinante e gli appassionati di calcio non la “mollano” un millisecondo. Perfino sui social dove conta numeri da capogiro.

In attesa di rivederla in televisione, i tifosi possono seguirla sul suo profilo Instagram affollato sempre da più persone.

Monica Bertini: lato A straripante in costume

L’estate è praticamente finita soprattutto per chi, come la conduttrice emiliana, presto tornerà a lavorare in tv. La Serie A del resto inizierà il prossimo 19 agosto, i tempi si accorciano sempre più. Quindi cosa c’è di meglio di godersi gli ultimi frammenti della bella stagione in una bella spa? Assolutamente niente e Monica ne è consapevole.

Le sue foto sul suo profilo Instagram da quasi 500 mila seguaci (490 mila per essere precisi) sono sempre un successo. A Monica del resto basta veramente foto, ad esempio un semplice costume, per raccogliere numeri non molto dissimili da quelli che ottiene in tv.

Di recente, la conduttrice emiliana ha trascorso qualche ora in una bella Spa di Milano. Si è presentata in costume rosso fuoco che ha acceso la passioni di coloro i quali la seguono. Basta leggere i commenti: c’è chi la elogia per la sua intramontabile bellezza, chi sottolinea il suo lato A e chi invece non smette di fare battute sul uo fisico spaziale.

Obiettivamente siamo di fronte a una bellezza straordinaria che emana semplicità e professionalità come poche altre colleghe.