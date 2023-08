Pazzini, 39 anni e la dedica speciale della moglie: il messaggio commovente

Giampiero Pazzini compie gli anni e la moglie gli dedica un meraviglioso messaggio di auguri sui social: le parole della donna

In occasione del compleanno dell’ex giocatore Giampiero Pazzini, la moglie Silvia Slitti ha condiviso sui social un bellissimo messaggio di auguri: le parole della wedding planner fanno credere nell’amore.

Il loro amore fa sognare i più romantici. Coloro che nonostante le delusioni continuano ancora a credere al vissero felici e contenti. Giampiero Pazzini e Silvia Slitti hanno abituato i loro seguaci a meravigliose dichiarazioni d’amore. Commovente il messaggio che il calciatore ha dedicato alla moglie in occasione del loro anniversario di matrimonio: “in cuor mio siamo ancora due ragazzini”.

Dodici anni d’amore. La loro vita si è colorata ulteriormente nel corso delle primavere con l’arrivo di Tommaso. Sui social i coniugi condividono i bei momenti vissuti insieme, dunque, non stupisce che, in occasione del compleanno di Pazzini, Slitti abbia deciso di dedicare un meraviglioso e intimo messaggio al compagno di vita.

Slitti, il messaggio per Pazzini: “Ti vogliamo vedere sempre felice, non dico tutti i giorni ma provaci”

Giampaolo Pazzini è riuscito a togliersi più di una soddisfazione come calciatore. Diversi i club in cui ha giocato, tra cui Inter (con cui ha conquistato la Coppa Italia 2010-11) e Milan. Nella bacheca spicca il titolo di capocannoniere della Coppa Italia, nella stagione 2007-2008, e della Serie B 2016-2017. Tuttavia, è la sua vita personale quella che gli ha regalato più gioie. Dodici anni fa una donna ha rubato il cuore dell’ex giocatore: si tratta della wedding & event planner Silvia Slitti.

In periodo in cui le coppie del mondo dello spettacolo e del calcio non sembrano resistere all’intemperia, la loro relazione scalda i cuori dei romantici. In occasione del compleanno di Pazzini, l’ex meteorina ha nuovamente dichiarato il suo amore per il compagno di una vita: “Buon compleanno papino nostro, come dice sempre Tommino: Abbraccio di famiglia!!! Oggi più che mai, sorridi, pensa a quante cose belle hai fatto, alle persone che ti amano, ai successi e alle delusioni, ma anche agli insegnamenti e alle soddisfazioni…”.

La moglie ha poi invitato l’ex giocatore a soffermarsi sul proprio percorso e sulla stima nei suoi confronti delle persone che ha incontrato. Infine, Silvia Slitti ha concluso il messaggio con una tenera frase: “Pensa che io e polpetta, ti vogliamo (parole sue) vedere sempre felice, sempre!!! Ora non dico tutti, tutti i giorni ma provaci ahaha”.