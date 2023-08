Napoli, addio Osimhen: arriva una mazzata tremenda

Dopo l’amichevole contro il Girona, per il Napoli di Aurelio De Laurentiis è arrivata una mazzata in sede di mercato.

Il Napoli di Rudi Garcia è al lavoro per farsi trovare pronto per la prima gara di campionato del prossimo 19 agosto contro il Frosinone di Eusdebio Di Francesco. I partenopei, dopo i giorni trascorsi a Dimaro, sono a Castel di Sangro per la seconda parte della loro pre-season.

Gli azzurri in Abruzzo hanno già disputato due amichevoli, entrambe vinte. La prima è stata giocata contro i turchi dell’Hatayaspor, dove gli azzurri hanno ottenuto un successo netto per 4-0 (doppiette di Victor Osimhen e Giovanni Simeone). Nel secondo test di preparazione per la prossima stagione, invece, il Napoli ha dovuto soffrire un po’ prima di battere il Girona ai calci di rigore.

Il team campano, infatti, è passato in svantaggio con il gol di Stuani, il quale ha sfruttato un erroraccio di Ostigard in fase di possesso, ma poi ha pareggiato con il penalty realizzato da Simeone, portando così la gara alla lotteria dei rigori, dove il Girona ha sbagliato ben tre tiri dagli undici metri. C’è da dire anche che il Napoli ha giocato con più di qualche assenza. La più importante era sicuramente quella di Osimhen, out per qualche noia muscolare. Tuttavia, al netto della non preoccupazione per le sue condizioni fisiche, sul presunto addio del nigeriano è arrivata una brutta mazzata per De Laurentiis.

Addio Osimhen, l’Al-Hilal segue un possibile sostituto del nigerianno: Jonathan David del Lille

Secondo quanto scritto su Twitter da ‘Nicolò Schira’, giornalista ed esperto di mercato, l’Al-Hilal (la squadra araba che ha ingaggiato in queste settimane Milinkovic-Savic e Koulibaly) sta infatti provando a prendere Jonathan David del Lille. Il canadese, di fatto, fa parte della lista del Napoli dei possibili sostituti di Victor Osimhen.

Il Lille chiede 60 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata dell’Al-Hilal, il cui nome era stato accostato nelle scorse settimane proprio a quello di Victor Osimhen. Tuttavia, il nigeriano non è mai stato intenzionato ad accettare la super offerta del club saudita (circa 60 milioni di stipendio all’anno), visto che la sua intenzione sembra essere quella di restare ancora in azzurro.

Il nigeriano, infatti, sta trattando il rinnovo con Aurelio De Laurentiis fino al 2027, anche se c’è ancora distanza sul valore della clausola rescissoria da inserire nel suo nuovo contratto con gli azzurri. Il Napoli, di fatto, la vorrebbe di circa 150 milioni, mentre l’entourage del giocatore è intenzionato a non andare oltre ai 120 milioni.