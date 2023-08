Napoli, pronto il colpo dalla Serie A: ADL vuole chiudere

Dopo alcune settimane di stallo il Napoli sta finalmente iniziando a muovere i primi ed importanti fili del suo calciomercato estivo. Aurelio De Laurentiis ha intenzione di mettere a disposizione di Rudi Garcia una rosa ancora più competitiva, e per farlo il patron azzurro avrebbe in mente un paio di colpi ad effetto.

Parallelamente alla chiusura delle operazioni per l’arrivo del nuovo difensore centrale, che abbiamo scoperto nelle scorse ore essere Natan del RB Bragantino, la dirigenza del Napoli ha lavorato sotto traccia anche per un super colpo dalla Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, De Laurentiis ha voglia di chiudere al più presto anche quest’operazione, come dimostrato anche dal fatto che il presidente azzurro starebbe preparando un’offerta importante per riuscire ad ingaggiare il giocatore.

Calciomercato Napoli, colpo dalla Serie A: ADL ha scelto

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che come promesso anche dal presidente De Laurentiis qualche settimane fa sta finalmente entrando nel vivo.

La priorità assoluta del club azzurro, ovvero il difensore centrale, è stata una volta e per tutte risolta nelle scorse ore, visto che i campioni d’Italia hanno chiuso in maniera repentina le trattative con il RB Bragantino per Natan, difensore centrale 2001 che sostituirà nella rosa di Rudi Garcia Kim Min Jae. Ora il Napoli ha da che andare a rinforzare gli altri reparti della propria formazione, e nelle intenzioni di De Laurentiis ci sarebbe quella di portare in azzurro uno dei giocatori più forti ed affermati della Serie A, chiudendo così un colpo che manderebbe un segnale importante non solo alla piazza ma anche -e forse soprattutto- al campionato.

Stando infatti a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe seriamente pensando di prendere dall’Atalanta Teun Koopmeiners in questo calciomercato, indicato essere dall’area tecnica azzurra il profilo ideale col quale compiere un importante salto di qualità in mezzo al campo.

Napoli-Koopmeiners: De Laurentiis studia un’offerta

Il Napoli ha intenzione di fare sul serio per Teun Koopmeiners, come dimostrato anche dal fatto che Aurelio De Laurentiis starebbe studiando una corposa offerta da presentare all’Atalanta in questo calciomercato.

Convincere la Dea a lasciar partire un giocatore come l’olandese non sarà assolutamente semplice, ed è per questo che il presidente azzurro dovrà fare sul serio, avvicinandosi -con bonus o senza- ai 35 milioni di euro che Percassi va richiedendo per l’ex Az Alkmaar.

Il Napoli vuole Koopmeiners: la posizione dell’Atalanta

Per completare la propria mediana il Napoli ha intenzione di investire, ed anche tanto, su Teun Koopmeiners, ma c’è un ostacolo non indifferente da considerare: la volontà dell’Atalanta.

Il club di Bergamo non ha infatti alcuna intenzione di perdere un altro top della sua formazione dopo la cessione di Rasmus Hojlund, ma nonostante ciò De Laurentiis un tentativo per l’olandese ha comunque intenzione di farlo, ma è consapevole che per far traballare Percassi e soci è necessaria un’offerta considerevole.