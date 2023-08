Diventa un colpo ad effetto ed anche un po’ a sorpresa: ecco dove potrebbe finire questo ex calciatore dell’Inter.

Le squadre italiane sono tutte più o meno attive sul calciomercato. Forse solo Juventus e Napoli attendono ancora un po’ per sferrare gli ultimi colpi decisivi, con i bianconeri in difficoltà e gli azzurri che invece non vogliono sbagliare, ma che di acquisti ne dovranno fare pochi. Si è mossa invece parecchio proprio l’Inter che forse a breve scoprirà la prossima destinazione di un proprio ex calciatore.

Un difensore che in Italia ha rischiato di essere una meteora ma che ha fatto vedere comunque un buon calcio. Purtroppo però la Serie A non è riuscito a trattenerlo e così dopo un solo anno in nerazzurro e poi uno proprio ai rivali della Juventus, il laterale è andato a giocare di nuovo all’estero ed in Italia non ci è tornato più. Vediamo chi è e dove andrà.

Scelta pazzesca per l’ex Inter: ecco dove andrà

Il difensore laterale classe ’94, João Cancelo era in cerca di una nuova destinazione visto che il Manchester City lo reputa un esubero.

Da gennaio a giugno della scorsa stagione, il portoghese ha giocato con la maglia del Bayern Monaco riuscendo anche ad entrare nelle grazie dell’allenatore. Con metà stagione a disposizione, il difensore in Baviera è riuscito a collezionare 21 presenze ed una rete tra campionato e coppe.

I Die Roten però non hanno riconfermato lo stesso portoghese che così si è ritrovato a doversi cercare una nuova destinazione per l’estate. Tante voci e nessuna offerta però per il ventinovenne che sembra non riuscire proprio a trovare una base finale dopo Manchester. Si era parlato di un ritorno ai bavaresi o anche di un inserimento dell’Arsenal, ma per ora sono tutti rumors senza il lieto fine che sperava invece l’ex Inter. Adesso però c’è una squadra venuta fuori davvero a sorpresa.

Secondo Record, quotidiano portoghese, l’esterno basso potrebbe finire al Barcellona di Xavi. Arriverebbe quindi in una squadra della Liga spagnola, campionato già ampiamente conosciuto per Cancelo che infatti nell’estate del 2017 arrivò in Italia dal Valencia con i nerazzurri che lo presero in prestito, mentre la Juve lo prelevò per 40 milioni circa, un anno dopo.

Con il Valencia, l’esterno portoghese totalizzò dal 2013 al 2017, 91 presenze. Nelle ultime due amichevoli, i Blaugrana hanno utilizzato Kounde ed Araujo come esterni bassi titolari, probabilmente è lì che andrà a giocare in caso di arrivo il classe ’94. Che però può giocare anche sul versante opposto e per questo diventa un acquisto ancor più interessante.