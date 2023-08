Colpo in casa Milan, lo vuole Garcia: affondo Napoli

Continua l’avvicinamento al campionato il Napoli di Rudi Garcia. In questa stagione i partenopei saranno chiamati a difendere il titolo conquistato con Luciano Spalletti alla guida.

Adesso, tocca al tecnico ex Roma e Olympique Marsiglia mantenere gli azzurri sul tetto d’Italia: per aiutarlo in questa missione potrebbe arrivare un rinforzo molto gradito dal Milan.

In questo primo mese ufficiale di calciomercato il club di Aurelio De Laurentiis non ha messo segno colpi per ampliare la rosa a disposizione d Garcia. Al momento l’unico nuovo volto ufficiale è quello di Elia Caprile, estremo difensore prelevato dal Bari e girato subito in prestito all’Empoli. Dopo un periodo di immobilità, dunque, il Napoli potrebbe stringere per il nuovo colpo in entrata.

Il Napoli si muove sul mercato: colpo per Garcia in arrivo

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, con la collaborazione essenziale di Spalletti e Giuntoli è tornato a vincere il Tricolore dopo più di trent’anni dall’ultima volta.

La vittoria del titolo ha acceso i radar sulla squadra azzurra e una big europea ha portato via dal Napoli uno dei pilastri dello Scudetto: Min-jae Kim. Il difensore sudcoreano ha, infatti, stregato il Bayern Monaco che ha deciso di pagare la clausola rescissoria pur di strapparlo ad ADL.

Nonostante l’uscita dell’ex Fenerbahce la società azzurra non ha ancora fatto registrare colpi in entrata per l’organico di Garcia. Per sostituire Kim sono stati valutati diversi nomi come Danso, Kilman e Sutalo. L’acquisto di un difensore centrale, però, non è l’unica priorità del Napoli che si sta guardando intorno alla ricerca di un vice Di Lorenzo. Secondo le ultime indiscrezioni, i partenopei avrebbero aperto i discorsi con il Milan per arrivare ad Alessandro Florenzi.

Florenzi è un classe ’91 cresciuto nella giovanili della Roma. In carriera ha coperto diversi ruoli: centrocampista centrale, mezz’ala, esterno d’attacco e laterale difensivo, ruolo dove ormai si è stabilito da diverso tempo. Al Milan mister Pioli non lo ritiene fondamentale e per questo il Napoli ci sta facendo più di un pensierino.

Florenzi ha già lavorato con Rudi Garcia ai tempi della Roma e la sua esperienza a livello internazionale potrebbe essere molto ultime alla compagine partenopea. Per il ruolo di laterale destro di riserva gli azzurri sembravano molto vicini a Davide Faraoni, ma la battuta d’arresto subita nella trattativa con l’Hellas Verona potrebbe far saltare tutto e spingere Garcia a puntare sull’ex pupillo.