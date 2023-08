Tegola Napoli, infortunio per Osimhen: la situazione

Brutte notizie in casa Napoli, si ferma Osimhen per infortunio: come sta il nigeriano, rimasto fuori dall’ultima amichevole.

Piove sul bagnato in casa Napoli. A un mercato sempre più bloccato, contorto e apparentemente confusionario, si sono aggiunti negli ultimi giorni degli esperimenti apparentemente non riusciti di Garcia in amichevole e tanti problemi fisici che stanno coinvolgendo uno alla volta tutti i giocatori della rosa.

Tra questi anche Victor Osimhen, escluso dall’amichevole contro il Girona per un guaio muscolare. Una tegola che preoccupa il tecnico francese e fa salire l’allarme tra i tifosi azzurri. In molti infatti ipotizzano possa trattarsi di un classico ‘infortunio di mercato’.

Ipotesi tutto sommato nemmeno troppo campata in aria. Sappiamo infatti che la trattativa per il rinnovo di Victor, estenuante per tutte le parti in causa, va avanti almeno da un mese, se non anche da prima. E sappiamo anche che nelle ultime ore avrebbero bussato alla porta sia del Napoli che del campione nigeriano le spaventose e ricchissime sirene arabe, pronte a tentare il bomber con un’offerta circa dieci volte superiore a quella avanzata da De Laurentiis.

In questi casi, se una trattativa importante e molto remunerativa è in piedi, si cerca solitamente di evitare traumi o eventuali infortuni che possano metterla a rischio. Da qui il timore dei tifosi. I più apprensivi hanno visto nella scelta del club di preservare Victor nell’amichevole con il club spagnolo un chiaro segnale di una trattativa in corso per la sua cessione, o comunque di un nuovo intoppo nella trattativa per il rinnovo. Le cose però sarebbero molto diverse e la verità potrebbe essere molto più semplice di quanto immaginato.

Osimhen infortunato a Castel di Sangro: come sta l’attaccante nigeriano

Inutile negarlo. La proposta araba ha quanto meno fatto sorgere qualche pensiero nell’attaccante. E le problematiche relative al rinnovo di contratto con il Napoli sono comunque un fastidio che è impossibile da non tenere in considerazione. Tutto questo però non sembra aver inciso in alcun modo con la sua assenza nell’amichevole con il Girona.

A frenare il centravanti, stando a quanto trapela, sarebbe stato infatti davvero un infortunio. O meglio, un affaticamento muscolare, in particolare all’adduttore. Qualcosa di molto simile a quanto accaduto negli scorsi giorni a Lobotka ed Elmas, tra gli altri. Nulla dunque di preoccupante, visto e considerato che i due centrocampisti hanno impiegato ben poco per recuperare e tornare ad allenarsi con il gruppo.

Il giorno dopo la deludente amichevole con il club spagnolo, però, Victor è stato tenuto ancora a riposo, a scopo precauzionale. Lo staff azzurro non vuole infatti rischiare minimamente di compromettere l’inizio di stagione del nigeriano, perno fondamentale della squadra che si avvia a difendere con le unghie e con i denti il tricolore conquistato con grandissimo merito nella scorsa stagione.

Un tricolore che in questo momento, con la partenza di Kim, il mancato arrivo di un sostituto e le difficoltà palesate da Ostigard e Juan Jesus, sembra più complicato da confermare di quanto potesse apparire solo poche settimane fa.