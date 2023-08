Calciomercato, clamorosa esclusione: colpo della big in Serie A

Il calciomercato della Serie A può riservare sorprese da urlo nel mese di agosto: clamorosa mancata convocazione



Un affare davvero interessante in caso di addio. Le big della Serie A potrebbero subito scendere in campo: pochi minuti fa è arrivata la mancata convocazione, ecco il motivo. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere a fondo la sua scelta dopo l’esclusione clamorosa avvenuta nella giornata di oggi.

Saranno settimane intense anche sul fronte calciomercato in attesa di iniziare alla grande la prossima stagione. Le big della Serie A anche si sta muovendo in queste ore per preparare gli assalti decisivi dopo un periodo di stallo nella prima parte di luglio. Dopo alcune cessini eccellenti, ora anche i migliori club italiani sono pronti a sferrare colpi interessanti per movimentare la prossima stagione sportiva in Italia.

Un colpo di scena incredibile che ha lasciato tutti senza parole vista la sua qualità immensa che ha dimostrato in queste stagioni. Ora potrebbe arrivare una cessione eccellente proprio nelle ultime settimane di agosto con un clamoroso punta di vista differente.

Calciomercato, può andare via: non è stato convocato a sorpresa

Novità importanti nelle ultime ore con la sua esclusione eccellente. Sui social sono partiti già numerosi commenti da parte dei tifosi più accaniti. La situazione al momento non è chiarissima con il big pronto a fare le valigie nel mese di agosto.

Domenico Berardi sta vivendo un’estate complicata. Secondo le varie indiscrezioni non si tratterebbe di sirene di calciomercato, ma semplicemente di riposo. L’esterno offensivo del Sassuolo è sempre molto ambito dalle big della Serie A: il Napoli ci ha provato a lungo e potrebbe tornare all’assalto dopo il colpo in difesa con Natan.

Da anni è diventato il simbolo della compagine neroverde: Mimmo Berardi ha sempre realizzato gol a grappoli con la maglia del Sassuolo negli ultimi anni. Ha fatto intendere anche che potrebbe andare via, ma la società emiliana ha sempre puntato sulle sue qualità.

Il Napoli è alla ricerca di un esterno offensivo e potrebbe ritornare sulle tracce del talentuoso giocatore calabrese, ormai da anni al Sassuolo. Anche la Roma ci ha provato a lungo senza concretizzare l’affare. Un possibile colpo da urlo con l’obiettivo di innalzare il tasso tecnico dell’attacco delle big di Serie A: la decisione ufficiale spetterà soltanto a Mimmo Berardi.