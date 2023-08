Parole chiarissime: il Napoli si avvicina al grande colpo

Per un altro big in partenza, il patron De Laurentiis è pronto a regalare al tecnico Garcia un profilo già seguito in passato

Una mini-rivoluzione. Magari non del tutto voluta, perchè in parte certamente subìta a causa di decisioni altrui, ma comunque rivoluzione.

Il Napoli, che nella stagione che si appresta a prendere il via giocherà con lo Scudetto sul petto, sta cambiando pelle di settimana in settimana. Ha iniziato a farlo già il 5 giugno, il giorno dopo l’ultima di campionato, e prosegue nei suoi cambiamenti che investono non solo le figure tecniche e dirigenziali, ma anche i calciatori stessi.

E così, dopo le insanabili divergenze che hanno portato Luciano Spalletti a lasciare quella squadra che aveva brillantemente condotto verso un più che meritato Tricolore, è stata la volta del gigante sudcoreano Kim Min-Jae, MVP dei difensori della Serie A, a salutare la truppa destinazione Bayern Monaco. Tutta colpa di quella ‘maledetta’ clausola da 50 milioni presente nel contratto sottoscritto appena 12 mesi fa. Poi, annunciato da mesi ma sul punto più volte di saltare, è stata la volta di Cristiano Giuntoli, per molti il vero artefice del miracolo azzurro della scorsa stagione.

L’abile dirigente, che aveva ancora un anno di contratto, non ha resistito alle insistenti lusinghe della Juve, interrompendo il rapporto col club azzurro accasandosi alla Continassa. E gli altri? Restano tutti? Non proprio, sembra.

Per un big che se ne va, ne arriva un altro: De Laurentiis batte un colpo

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe imminnete l’addio del ‘Chucky’ Lozano che, già accreditato di passare ai Los Angeles Fc, ora potrebbe prendere altri lidi. La cessione, sebbene non ad una squadra della MLS, sembra comunque inevitabile. Ed imminente.

Stavolta però il patron De Laurentiis non intende starsene con le mani in mano. Dati gli ottimi rapporti col Dg del Sassuolo Giovanni Carnevali, dal club neroverde sarebbe in arrivo un calciatore già seguito nelle passate stagioni. Ma che ora, a differenza della scorsa estate, avrebbe manifestato direttamente l’intenzione di fare il salto in un grande club.

Il grande regalo di mercato per il nuovo tecnico Rudi Garcia si chiama Domenico Berardi, il fantasista del Sassuolo reduce dall’ennesima grande stagione nel club emiliano. “Non so se rimarrò qui“, ha detto il nazionale azzurro nella conferenza stampa di presentazione del nuovo anno. Più chiaro di così si muore, direbbe qualcuno.

Il nuovo Ds del Napoli Mauro Meluso è pronto a sferrare l’offensiva finale per il talentuoso mancino, che andrebbe a completare un reparto offensivo che potrà sempre contare su due fenomeni del calibro di Kvaratskhelia e Osimhen. Almeno loro, pare, non si muoveranno da Napoli.