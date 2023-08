Firma ad un passo: i tifosi del Napoli non ci vogliono credere

La firma sembra ormai cosa fatta, tifosi del Napoli perdono la speranza: si vira su altri giocatori.

Il mercato del Napoli è inaspettatamente lento, ci sarebbero diversi reparti da puntellare di una rosa già potenzialmente forte. Finora la dirigenza ha cercato di risolvere quanto prima la questione Osimhen, considerata cruciale per preservare il proprio reparto offensivo.

Certo, i tempi sono cortissimi, il prossimo campionato comincerà tra non meno di due settimane: il Napoli deve in un certo senso dare segnali incoraggianti ai tifosi che tutto sommato non si sarebbero mai aspettati un mercato a rilento. Ma ricordando quanto accadde l’anno scorso (ad agosto furono ultimati tre acquisti: Raspadori, Simeone e Ndombele), potremo aspettarci qualche movimento in entrata nei prossimi giorni.

Chi non verrà sicuramente a Napoli – salvo sorprese dell’ultimo minuto beninteso – è un difensore di cui si parla da mesi. Era, ed è tuttora, il preferito di Rudi Garcia, ma per il momento la trattativa sembra si sia arenata.

Napoli, Danso: rinnovo vicino col Lens, ma gli azzurri non mollano

Kevin Danso è sceso in campo nell’ultima amichevole del Lens contro il Torino giocando titolare. L’obiettivo numero uno del Napoli per la difesa, richiesto esplicitamente da Garcia, sembra dunque sempre più propenso a rinnovare sebbene abbia manifestato l’interesse di sbarcare in azzurro.

Il problema è sempre stato interloquire con il Lens che lo ritiene uno degli elementi principali della rosa da non perdere dopo le dolorose cessioni di Openda e Fofana. Ma a fronte di una offerta di 30 milioni qualcosa potrebbe cambiare.

Sta di fatto che il Napoli non molla, presenterà una nuova offerta alla società transalpina con lo scopo di convincerla a cederlo, non sarà facile poiché è ormai in trattativa serrata con gli agenti del ragazzo per un rinnovo fino al 2028 a 1,5 milioni di euro a stagione. I partenopei offrono di più, 2,5 milioni per i prossimi cinque anni.

Tutto dipenderà dalle volontà del difensore austriaco che tanto ha fatto bene la scorsa stagione tanto da conquistare la Champions League. Si trova in mezzo a due fuochi, ma dalla Francia- come riporta il sito lavoixdunord.fr – sembrano certi che propenderà a rinnovare il suo contratto con la società del nord della Francia.

Gli azzurri stanno valutando altri profili: oltre a Kostantinos Mavropanos dello Stoccarda e Josip Sutalo della Dinamo Zagabria, nelle ultime ore è spuntato il nome di Castello Lukeba, promettente centrale del Lione che viene valutato non meno di 25 milioni.