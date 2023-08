Arriva l’under 21, il Napoli accelera: colpo in arrivo

Il Napoli deve accelerare sul mercato e punta sul calciatore dell’Under 21: De Laurentiis può chiudere il colpo

Il pareggio in amichevole contro il Girona ha confermato i lavori in corso in casa Napoli. Rudi Garcia continua la sua presa di conoscenza del mondo azzurro e anche contro gli spagnoli ha provato tutti gli effettivi della rosa, schierando titolari alcuni dei calciatori destinati ad andare via o a fare da comprimari nel corso della stagione.

Il tecnico francese vuole introdurre le sue idee nella squadra che ha dominato lo scorso campionato e potrà farlo più agilmente se la società dovesse accontentarlo sul mercato. Lì dove, l’ex allenatore della Roma ha chiesto un centrocampista ‘replica’ di Anguissa. Quello il suo desiderio, al netto delle partenze.

Una c’è già stata, quella di Kim, approdato al Bayern Monaco. Ecco allora che serve un nuovo difensore e la caccia si sta rivelando più complicata del previsto. Il primo nella lista sembra essere Danso, ma il Lens ha alzato il muro e sta trattando il rinnovo. Lo stesso ha fatto il Wolverhampton per Kilman, mentre non è ancora uscito dalla scena Mavropanos dello Stoccarda.

Ora però spunta un nome nuovo che per età e caratteristiche può essere il nome giusto per il Napoli: Castello Lukeba.

Calciomercato Napoli, Lukeba per la difesa: la valutazione del Lione

Il Napoli cerca un difensore e punta gli occhi su Castello Lukeba. Si parla di un ventenne, titolare dell’Under 21 francese, dotato di un grande fisico, molto esplosivo e altrettanto veloce.

Stando a quanto riferisce la ‘Gazzetta dello Sport’, il giovane francese sarebbe entrato nella lunga lista dei possibili sostituti di Kim. Di lui intriga ovviamente l’età, appena 20 anni, rapportate alle potenzialità. Due caratteristiche che fanno pensare ad ampi margini di miglioramenti nei prossimi anni.

Meno apprezzata dal Napoli è, invece, la valutazione che di lui fa il Lione. Il club francese chiede almeno venticinque milioni di euro, troppi per chi ha alle spalle appena due stagioni nel massimo campionato per un totale di 58 presenze e due gol. Gli azzurri comunque ci pensano e potrebbero provare l’assalto nei prossimi giorni, tentando di convincere la società transalpina ad abbassare la richiesta.

Del resto da qui al 19 agosto c’è da stringere il campo delle possibilità e individuare il nome da regalare a Garcia per sostituire Kim. Il campionato sta per tornare e il Napoli ha voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Serve un difensore: Lukeba al giusto prezzo può essere il nome nuovo.