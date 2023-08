Offerta da capogiro: De Laurentiis piazza il super colpo

Mercato Napoli a rilento ma una cosa sempre essere certa: De Laurentiis ha le idee chiare sull’uomo forte della rosa

Il Napoli ha vinto la gara contro il Girona, la seconda del ritiro di Castel di Sangro, ai rigori per 4-2 dopo aver pareggiato 1-1 nei tempi regolamentari. Rudi Garcia mischia le carte e nei primi 45′ stravolge l’impianto tattico sperimentato nelle scorse gare amichevoli.

Assente Osimhen, leggero affaticamento muscolare per lui ma non dovrebbe essere niente di grave, Kvarateskhelia invece è uscito dal campo dopo uno scontro di gioco. Lozano gioca metà tempo da prima da centravanti con Simeone in un 4-4-2 che, probabilmente, difficilmente verrà riproposto in campionato.

Gli spagnoli passano in vantaggio a causa di un erroraccio difensivo di Ostigard, titolare in difesa assieme a Juan Jesus, che apre la strada al vantaggio di Stuani. Simeone pareggia dal dischetto una partita che nel secondo tempo vede gli azzurri premere in maniera più convinta. Poi ai rigori arriva la vittoria per 4-2: protagonista Alex Meret che mostra ai più la sua abilità di para rigori.

Tuttavia, ciò che conta per i tifosi in questo momento è il mercato: il Napoli è al momento una delle poche squadre in Europa, tra le campioni in carica sicuramente l’unica, a non aver acquistato nessun calciatore.

Napoli, ADL blinda il suo gioiello

Il Napoli ha bisogno dell’erede di Kim e di valide alternative a centrocampo in vista di una stagione che comincerà a breve (esordio fissato per il prossimo 19 agosto a Frosinone). Contestualmente la società è al lavoro ormai da settimane per blindare una volta per tutte il suo gioiello offensivo: Victor Osimhen. Il nigeriano ormai ha in testa di rimanere a Napoli e difendere il tricolore, De Laurentiis sta facendo di tutto pur di accontentare lui e l’agente Roberto Calenda.

Sul tavolo c’è sia l’entità della clausola rescissoria che l’ingaggio del centravanti. Inizialmente il Napoli aveva sparato alto chiedendo 200 milioni di clausola, ma sia Osimhen che il suo agente – come fatto trapelare dalla Gazzetta dello Sport – hanno fatto intendere che ci dovrebbe essere un equilibrio tra clausola e ingaggio.

Motivo per cui ADL ha abbassato le pretese, si pensa che possa essere fissata attorno ai 120 milioni con il nigeriano che andrebbe a guadagnare 7 milioni netti più vari bonus che porterebbero la cifra vicina agli 8. Da Castel di Sangro filtra ottimismo, il Napoli spera di chiudere la questione nel minor tempo possibile in modo da concentrarsi sul mercato in entrata.