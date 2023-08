Boom Juve, Giuntoli punta un ex Barcellona: cifra monstre

La Juve si muove sul mercato: Giuntoli osserva con attenzione un ex Barcellona. La richiesta economica è molto alta.

L’ex direttore sportivo del Napoli è al lavoro per rinforzare i bianconeri. Un obiettivo importante porta ad un ex blaugrana.

Il mercato della Juve entra nel vivo. I bianconeri vogliono rinforzarsi per tornare a puntare allo scudetto dopo la stagione complicata appena conclusa. Il punto fermo sarà nuovamente Allegri, che sta plasmando la sua squadra con un 3-5-2 come base di partenza e con un nuovo esterno destro: Weah. Il figlio dell’ex attaccante sta impressionando e ha trovato il suo primo gol bianconero durante l’amichevole contro il Real Madrid. Ora, però, sono attesi altri rinforzi dal mercato: Giuntoli è al lavoro su più fronti e ora pensa seriamente ad un ex Barcellona: l’affare sarebbe a cifre elevate, ma si tratta.

Juve, Giuntoli piomba su un ex Barcellona: richiesta elevata

La Juve, per ora, non ha effettuato grandi manovre di mercato. Come ormai ben noto, il grande obiettivo è Lukaku e si sta trattando con i Blues per uno scambio con Vlahovic: i bianconeri vorrebbero un conguaglio di circa €40 milioni, mentre il Chelsea punta ad abbassare questa cifra. Le sensazioni, però, sono positive e l’accordo col belga è già stato raggiunto per un triennale.

Tuttavia, non c’è solo l’attacco da sistemare. Molto dipenderà da eventuali cessioni, ma anche gli altri reparti necessitano di forze nuove da regalare ad Allegri. Quasi sicuramente, la prossima priorità sarà la difesa: Bonucci non rientra più nei piani e di conseguenza è necessario trovare un sostituto. Secondo le ultime indiscrezioni, Giuntoli starebbe pensando ad un suo “vecchio” pallino: Todibo.

Il dirigente ha sempre apprezzato l’ex difensore del Barcellona e ora lo starebbe prendendo seriamente in considerazione per la Juve. Dopo le esperienze poco fortunate con i blaugrana e con lo Schalke 04, Todibo sembra essere rinato grazie al Nizza, club ambizioso che negli ultimi anni ha cresciuto diversi talenti e che ora si è affidato ad un allenatore italiano emergente come Farioli.

La società francese, però, non lascerebbe partire molto facilmente il suo giocatore. Giuntoli non ha formalizzato un’offerta concreta, ma ha chiesto informazioni: secondo alcuni rumor, la richiesta sarebbe di circa €30 milioni. La Juve dovrà decidere se affondare il colpo o meno: i prossimi giorni, dunque, saranno decisivi. Ad ogni modo, la priorità ad oggi è lo scambio Vlahovic-Lukaku.