Napoli beffato: il rifiuto lascia i tifosi di sasso

Il Napoli aveva messo nel mirino un calciatore tuttavia l’operazione difficilmente si concretizzerà: il rifiuto cambia tutto.

Si sta rivelando più complicata del previsto l’opera di rafforzamento della rosa del Napoli Campione d’Italia. Nonostante le numerose trattative avviate, infatti, gli azzurri non sono riusciti a piazzare alcun affondo vincente. Il casting prosegue, con la società intenzionata a soddisfare quanto prima le richieste di Rudi Garcia, ma intanto sono diversi i nomi dei possibili rinforzi che il presidente Aurelio De Laurentiis ha dovuto depennare dalla sua personale lista.

Uno di questi, ad esempio, è Lazar Samardzic che Rudi Garcia aveva richiesto sottolineandone la duttilità e la capacità di ricoprire diverse posizioni in campo. Di professione mezzala, il serbo all’occorrenza può anche giocare nel ruolo di seconda punta o trequartista alle spalle dell’unica punta. I contatti con l’Udinese sono stati frequenti tuttavia i friulani, nelle scorse ore, hanno deciso di accettare la proposta dell’Inter: la fumata bianca, salvo sorprese, arriverà tramite la formula del prestito oneroso (4 milioni) con l’obbligo di riscatto fissato a 16 più il cartellino del classe Giovanni Fabbian.

Sfumati, poi, gli acquisti di Max Kilman e Kevin Danso. Per il 26enne centrale inglese il Wolverhampton continua a chiedere 40 milioni: una cifra ritenuta eccessiva dai partenopei, che hanno così deciso di abbandonare la pista. L’austriaco, valutato 30 milioni, è invece molto vicino al rinnovo con il Lens. Per sostituire Kim Min-jae (trasferitosi al Bayern Monaco in cambio di 58 milioni), il Napoli aveva quindi sondato un altro profilo tuttavia, pure in questo caso, la fumata bianca appare molto distante.

Napoli, il rifiuto cambia tutto: lo scenario

La scelta, in particolare, era ricaduta su Kōnstantinos Mavropanos legato fino al 2025 allo Stoccarda. I tedeschi si sono detti pronti a cederlo per un importo compreso tra i 18 e i 22 milioni tuttavia il giocatore, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, ha dato mandato al proprio entourage di bloccare ogni contatto. Il motivo è da ricercare nel fatto che l’Atletico Madrid si è ufficialmente iscritto alla corsa, mostrandosi piuttosto interessato al suo acquisto.

L’operazione torna quindi in bilico ed il rischio che si generi una pericolosa asta al rialzo è quanto mai concreto. Ecco perché il Napoli sta continuando a seguire Josip Sutalo della Dinamo Zagabria per il qual c’è però da battere la concorrenza della Fiorentina, della Premier League e della Bundesliga. Garcia attende, con la speranza di ricevere presto da De Laurentiis aggiornamenti positivi.