Spalletti, Giuntoli, Kim e un altro: Napoli smantellato

Piomba minacciosa l’ombra del top club inglese per il fuoriclasse azzurro: i tifosi tremano all’idea di perderlo

La fortuna, dei tifosi e del presidente De Laurentiis, è che la gioia per la conquista di uno scudetto atteso 33 anni è stata ed è ancora talmente grande da far dimenticare quasi tutto il resto. O, quanto meno, c’è poca voglia di farsi rovinare la festa da alcune mosse di mercato che però, alla lunga, lasceranno tanto amaro in bocca ai sostenitori del Napoli.

Nemmeno il tempo di chiudere la scorsa trionfante stagione con la vittoria per 2-0 ai danni della Sampdoria nell’ultima di campionato, che subito Luciano Spalletti – che già era stato chiaro in merito pochi giorni dopo l’aritmetica conquista del Tricolore – ha salutato la truppa. Poi è toccato a Kim Min-Jae, il colosso della difesa azzurra, per il quale il Bayern Monaco ha pagato la clausola rescissoria di 50 milioni privando la squadra del suo leader difensivo.

Infine, ultimo ma non per importanza, con un anno di anticipo sulla naturale scadenza del contratto si è chiuso il rapporto col Ds Giuntoli. Proprio colui che, quasi con la bacchetta magica, era riuscito ad abbassare il mngte ingaggi del 70% costruendo nel contempo una squadra poi perfettamemte diretta da Spalletti, se n’è andato. Per giunta alla Juve, che lo ha voluto a tutti i costi. Quello che ha portato Khvicha Kvaratskhelia a Napoli ha abbandonato la barca. Già, Kvara. Le sorprese, purtroppo per gli appassionati azzurri, potrebbero non esser finite qui.

Arsenal a tutta per il fenomeno georgiano: i tifosi tremano

Come riportato dal portale inglese ‘Footballtransfers.com‘, l’Arsenal avrebbe deciso di rompere gli indugi per uno dei migliori giocatori della rosa a disposizione del neo tecnico Rudi Garcia.

Approfittando degli ottimi rapporti con Mauro Meluso, il nuovo Ds del Napoli che in passato ha consigliato all’Arsenal di tesserare Kwior – giocatore avuto alle sue dipendenze nel 2021 quando era dirigente dello Spezia – la società britannica intende portare l’assalto al fenomeno georgiano. Dopo aver fatto dei sondaggi, che per la verità sarebbero ancora in corso, per Victor Osimhen, i Gunners hanno deciso di puntare tutte le fiches su Kvara.

In attesa che venga recapitata negli uffici del presidente De Laurentiis una proposta ufficiale – nessuna offerta sotto i 100 milioni verrebbe presa in considerazione – i tifosi del Napoli tremano. Vada per Spalletti, per Kim, per Giuntoli (almeno un paio di queste situazioni erano in effetti inevitabili), ma Kvara no. Kvara non si tocca. A maggior ragione ora che mancano pochi giorni all’inizio della stagione.