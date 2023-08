Il bikini non la contiene: Claudia Ruggeri è straripante

Claudia Ruggeri aggiorna, ancora una volta, il suo account ufficiale di Instagram con un nuovo ed interessante post che non poteva affatto passare inosservato

La regina del programma di Mediaset su Canale 5 “Avanti un Altro” non smette assolutamente di deludere i suoi follower. Gli stessi che ancora non possono credere a quello che i loro occhi hanno appena visto. La nativa di Roma posta una foto di lei mentre si sta godendo una fantastica giornata di mare.

Anche se, a dire il vero, quello che cattura l’attenzione dei “maschietti” non può non essere il suo bikini. Lo stesso che non riesce affatto a contenere le sue straripanti e fantastiche forme. Semplicemente da urlo. Non si tratterebbe affatto della prima opera d’arte che la bellissima Claudia pubblica in rete, ma in questa occasione ha veramente esagerato.

Claudia Ruggeri, un bikini da urlo: che spettacolo

Direttamente dal luogo in cui si sta godendo le meritate vacanze arriva una nuova meraviglia che porta la firma di Claudia Ruggeri. Non è affatto un mistero che lo stesso stia raccogliendo una serie impressionante di “mi piace” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower su Instagram. Tra i tanti commenti spuntano quelli che la reputano la “Regina dell’estate” fino ad arrivare a “Sei la meraviglia delle meraviglie“.

La cognata di Paolo Bonolis (anche lui non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione) sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi fan, con degli scatti semplicemente fantastici. Proprio come questo in cui mette in straordinaria evidenza le sue gambe che sembrano quasi non finiscano mai. Per non parlare del suo bikini che non poteva affatto passare inosservato agli occhi di tutti quanti noi.

In queste ultime settimane si è molto parlato di lei, in particolar modo del suo futuro televisivo. Anche per la prossima stagione è confermata come la “Miss Claudia” del programma citato in precedenza. Anche se non è da escludere che possano esserci degli importanti colpi di scena dell’ultimo minuto che potrebbero far cambiare decisamente le carte in tavola.

Nel frattempo la bellissima Claudia ha coronato il suo sogno ed, allo stesso tempo, si è tolta una grande soddisfazione: ovvero quella di essersi laureata in psicologia con 103 su 110. Un momento che stava attendendo da una vita e che ha potuto festeggiare insieme al suo compagno, amici e parenti. Anche se ha voluto fare una commovente dedica: “Questo è per mio padre che non c’è più“.