Scambio in Serie A: Zielinski saluta Napoli, che colpo

Il Napoli pensa ad uno scambio per rafforzare la rosa di Garcia. Il sacrificato può essere Zielinski: lo scenario.

Continua a scandagliare il mercato il Napoli. Il club, in particolare, è alla ricerca di un difensore in grado di raccogliere l’eredità di Kim Min-jae e di centrocampisti capaci di ricoprire più ruoli in campo.

Per quanto riguarda il centrale difensivo, a sorpresa si è riaperta la trattativa riguardante Max Kilman. Il Wolverhampton, infatti, ha deciso di assecondare la volontà del 26enne di trasferirsi ai Campioni d’Italia. Nel mirino è poi finito un talento della Serie A, che può sbarcare alla corte di Rudi Garcia tramite uno scambio con Piotr Zielinski.

Il polacco, in scadenza nel 2024, nei giorni scorsi aveva aperto alla possibilità di rimanere in azzurro facendo sapere di aver accettato la proposta di rinnovo al ribasso (da 4.5 a 2.5 milioni) messa sul piatto dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il suo futuro, però, resta tutto da scrivere visto che la firma sul prolungamento non è ancora arrivata. La dirigenza si è quindi attivata, al fine di individuare i possibili rinforzi da prendere nel caso in cui il nuovo matrimonio tra le parti non si dovesse concretizzare.

Garcia, di recente, aveva fatto sapere di gradire molto l’arrivo di Lazar Samardzic ritenendolo un ottimo innesto alla luce della sua duttilità. La richiesta economica dell’Udinese (20 milioni) e l’improvviso blitz dell’Inter ha però obbligato i partenopei a cambiare obiettivo e a spostare altrove i riflettori. Ora nel mirino è finito un giocatore militante nel campionato italiano in rotta con il suo attuale club.

Napoli, possibile lo scambio: il sacrificato sarà Zielinski

Si tratta di Luis Alberto, che ha deciso di saltare le ultime sedute di allenamento della Lazio e l’amichevole disputata contro l’Aston Villa in segno di protesta.

Il motivo alla base del suo comportamento è da ricercare nel fatto che i biancocelesti non hanno ancora provveduto a pagare i bonus da lui maturati, per un totale complessivo di 140 mila euro. L’assenza dal campo del trequartista ha fatto inevitabilmente infuriare il presidente dei capitolini Claudio Lotito. Il quale, adesso, sta valutando non soltanto di multarlo ma anche di cederlo.

Il Napoli, dal canto suo, osserva interessata. Luis Alberto rappresenta un profilo gradito al tecnico: di professione mezzala, il 30enne all’occorrenza può giocare pure trequartista alle spalle dell’unica punta. Da qui l’idea dei Campioni d’Italia di provare ad imbastire uno scambio proponendo alla Lazio proprio il cartellino di Zielinski, da tempo inseguito da Maurizio Sarri. Work in progress. Garcia, intanto, attende rinforzi e risposte confortanti da De Laurentiis.