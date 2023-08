Mercato Napoli, altro regalo per Garcia: lo porta Osimhen

Mercato Napoli, dopo l’arrivo di Natan gli azzurri lavorano ad un altro grande colpo. Il secondo regalo per il nuovo tecnico Rudi Garcia lo porta direttamente Victor Osimhen, che riveste un ruolo decisivo in questo affare. C’è la svolta improvvisa in questa operazione.

Il Napoli sa che in sede di mercato non può commettere errori. Dopo aver individuato in Natan del Red Bull Bragantino il naturale erede di Kim Min-Jae (il giocatore sta svolgendo le visite mediche), adesso c’è bisogno di regalare a Rudi Garcia gli altri innesti di cui questa rosa ha urgente necessità. L’obiettivo, in tal senso, è quello di restare competitivi anche la prossima stagione e di provare un nuovo assalto allo Scudetto. In tal senso, arriva una svolta importante, dal momento che il nuovo regalo per il tecnico lo porta in dote, per così dire, proprio Victor Osimhen. Andiamo a vedere di che si tratta.

Mercato Napoli, arriva il rinforzo per Garcia

Gli azzurri in sede di mercato, anche tenendo conto dei movimenti delle altre compagini del nostro campionato, hanno un margine di errore ridotto davvero ai minimi termini. Non sarà certamente facile sostituire profili come Kim e Luciano Spalletti, ma servono anche innesti in mediana.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, oltre a Lucas Torreira il Napoli monitora anche la situazione relativa a Boubakary Soumaré. Francese di proprietà del Leicester City, con la retrocessione del club inglese può essere preso ad un prezzo decisamente più basso di quello che è il suo reale valore. Piace, chiaramente, anche ad altri club in giro per il Vecchio Continente. Centrocampista dinamico, potrebbe essere il vertice basso da mettere alle spalle di Stanislav Lobotka, dando quei muscoli che sono stati perduti con la mancata conferma di Ndombele.

Soumarè dal Leicester al Napoli

Il Napoli è alla costante ricerca di perdine per completare la rosa da regalare a Garcia ed occorrono innesti in mediana. In tal senso quello di Soumarè è un profilo da tenere attentamente in considerazione. Soprattutto tenendo conto del fatto che Osimhen potrebbe mediare in questa operazione. I due, infatti, hanno giocato insieme al Lille nella stagione 2019/2020. E di conseguenza potrebbe mediare per questa operazione importante.