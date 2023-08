Napoli: colpo a sorpresa, ADL prende il marocchino

Il Napoli è al lavoro per rinforzare la squadra di Rudi Garcia e in questo calciomercato ADL potrebbe piazzare un colpo marocchino.

Ormai ci siamo, i motori del nuovo Napoli di Rudi Garcia stanno per essere accesi considerando che il campionato è ormai prossimo a partire. Ma manca ancora qualcosa e ADL è pronto ad accontentare il tecnico.

In particolare, il Napoli prepara un colpo di calciomercato a sorpresa con ADL pronto a prendere un calciatore marocchino. E’ un qualcosa di assolutamente inedito, ma destinato a rendere ancora più competitiva la squadra partenopea. Naturalmente sono in corso riflessioni e le decisioni saranno prese solamente nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli: rinforzo marocchino, i dettagli

Il Napoli ha voglia di riconfermarsi, ma per farlo deve assolutamente alzare l’asticella e portare la squadra allenata da Rudi Garcia ad ottenere dei risultato importanti sin da subito considerando come si sono mosse le avversarie. Per farlo ADL è al lavoro con l’obiettivo di confermare tutti i big. Compito non semplice considerando anche le indiscrezioni che arrivano dall’Arabia, ma tutto può ancora succedere. Di sicuro la certezza di avere Osimhen la prossima stagione non c’è e i partenopei non hanno nessuna intenzione di farsi cogliere impreparato.

Secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, il Napoli valuta anche il profilo di En-Nesyri per rinforzare il reparto offensivo in questo calciomercato in caso di partenza di Osimhen. Si tratta di un giocatore di esperienza internazionale e che non costa molto considerando anche il fatto che il Siviglia è al lavoro per una sua cessione.

Un profilo, quindi, da tenere in considerazione anche se la speranza dei tifosi partenopei è sicuramente quella di continuare con Osimhen. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del nigeriano. Ad oggi tutto è possibile e per questo motivo il Napoli si è mosso per individuare il giocatore giusto per sostituirlo.

Mercato Napoli: En-Nesyri piace per l’attacco

Il Napoli spera di poter contare ancora su Osimhen, ma il profilo di En-Nesyri piace considerando che stiamo parlando di un giocatore di esperienza e, soprattutto, voglioso di ripartire in una big dopo un periodo non facile con il Siviglia.

Si tratta di una opzione di calciomercato da seguire, ma il tutto entrerà nel vivo solamente dopo la partenza di Osimhen. Prima molto difficile ipotizzare la fumata bianca.