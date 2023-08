Berardi a fine agosto: il colpo è prenotato

Il colpo Mimmo Berardi è in dirittura d’arrivo, c’è un top club che lo ha prenotato, avendolo in rosa per la fine di questo calciomercato.

Il capitano del Sassuolo è pronto a lasciare il suo nido, dopo più di dieci anni di gol e assist con i neroverdi. Sta arrivando il salto di qualità, l’esterno è pronto per una nuova avventura e per giocare la Champions League da protagonista.

Il calciomercato avanza ma ci sono calciatori che devono poter aspettare prima di doversi trasferire. Fra questi, c’è senza dubbio Mimmo Berardi, capitano del Sassuolo che sembra ormai giunto ai titoli di coda con il suo club.

I neroverdi non hanno di certo voglia di venderlo, ma l’esterno sa benissimo come ci sono altre esperienze da vivere. Una di queste è la Champions League, un campo internazionale che potrebbe dare ben altre soddisfazioni a Berardi, rispetto al campionato tranquillo previsto da capitano del Sassuolo.

Berardi in Champions, l’affare in dettaglio

L’esterno calabrese è stato già monitorato e alcune parole del tecnico Dionisi sono state ben attenzionate, i direttori sportivi sanno che per Berardi ci sono ormai poche gare da giocare con il Sassuolo. La prima, per altro, è un inedito con l’esterno che giocherà al “Marulla” di Cosenza in Coppa Italia domenica prossima, per la prima volta giocherà nella sua provincia di appartenenza. Poi, farà l’esordio con i neroverdi in Serie A ma prima del 31 agosto abbraccerà un top club: Berardi giocherà con il Napoli.

Il capitano degli emiliani è già prenotato dagli azzurri, Rudi Garcia lo vede perfetto per il suo nuovo 4-2-3-1. Sarebbe un attacco atomico quello che sta costruendo il Napoli, calciatori veloci che non danno punti di riferimenti e abili a spostarsi da una fascia all’altra. Berardi giocherebbe a destra, andando a incrociare, Kvara a sinistra, Osimhen come punta centrale e dietro le spalle Raspadori, calciatore cresciuto proprio sotto l’ala del calabrese in neroverde.

Per 25 milioni di euro potrebbe concretizzarsi questo affare, il denaro arriverà da un’altra operazione che tiene il Napoli impegnatissimo. La cessione di Lozano resta un tema importante, può andare nella MLS (ma il tempo stringe) o in un club di Premier League, l’esterno messicano a un anno dalla scadenza del contratto ha ormai fatto le valigie. Lasciando il posto da titolare a Berardi che, per altro, condividerà la fascia destra con un’altra sua vecchia conoscenza come Politano.