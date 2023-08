Napoli: colpo a sorpresa, ADL lo strappa a De Zerbi

Il Napoli sembra essere scatenato sul calciomercato. ADL è pronto a strappare il calciatore a De Zerbi.

Dopo una prima parte di riflessioni, il calciomercato del Napoli è pronto ad entrare nel vivo. I primi colpi si chiamano Cajuste e Natan, ma non è assolutamente finita qui e nei prossimi giorni sono attese ulteriori novità.

Secondo quanto riferito dal Telegraph, il Napoli è vicino ad un altro colpo di calciomercato importante e ADL è pronto a strapparlo a De Zerbi. Sono in corso tutte le valutazioni del caso, ma la trattativa è pronta ad entrare nel vivo per arrivare ala fumata bianca.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo per ADL, De Zerbi beffato

Il Napoli ha intenzione di prendersi la scena in questa ultima parte di calciomercato. Rudi Garcia ha chiesto alla società una accelerazione per avere una rosa il prima possibile completa e il club si sta muovendo nel migliore dei modi. L’idea di ADL è quella di poter acquistare giovani di talento per consentire di aprire un nuovo ciclo. Natan e Cajuste rispecchiano questa strategia. Lo stesso si può dire di Gabriel Veiga, ma non è assolutamente finita qui e nei prossimi giorni sono attese delle novità molto importanti.

Stando alle ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra, il nome nuovo per il calciomercato del Napoli è quello di Julio Enciso, giocatore di proprietà del Brighton, ma ormai da tempo nel mirino delle big europee. La trattativa è ancora all’inizio, ma la presenza di De Zerbi potrebbe portare ad una fumata bianca.

Naturalmente il Brighton non ha intenzione di privarsi del proprio talento, ma, in caso di richiesta di cessione, il Napoli è pronto a balzare in pole position. Si tratta di una possibilità da seguire con attenzione considerando che stiamo parlando di un talento finito nel mirino di molte big. E quindi i partenopei devono accelerare per anticipare la concorrenza.

Il Napoli ha sondato il terreno per Enciso del Brighton ed ora prepara l’affondo per assicurarselo in questo calciomercato. Stiamo parlando di un centrocampista di 19 anni che piace molto anche al Manchester City.

Vedremo se ADL riuscirà a strapparlo a De Zerbi e anticipare la concorrenza oppure il destino di Enciso in questo calciomercato sarà completamente diverso dalla maglia azzurra.