Vuole andare via ma Garcia dice no: colpo di scena Napoli

A quanto pare il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, avrebbe deciso di bloccare la cessione e, di conseguenza, la partenza del calciatore che vorrebbe avere più spazio

Oramai manca davvero poco all’esordio in campionato della squadra campione di Italia che, il prossimo sabato, affronterà in trasferta allo ‘Stirpe’ di Frosinone la squadra neopromossa allenata da Eusebio Di Francesco. L’obiettivo del manager francese è quello di andare lì con la rosa al completo.

Sperando, ovviamente, che i calciatori attualmente “out” per infortunio possano recuperare quanto prima e mettersi a disposizione della squadra. Allo stesso tempo anche dell’atleta che, però, pare che stia spingendo molto per andarsene e per avere quel minutaggio in più che gli consentirebbe di giocare con continuità.

Napoli, niente partenza: Garcia non lo lascia andare via

Garcia ha le idee fin troppo chiare per la sua squadra. In attesa di un nuovo colpo in entrata della dirigenza dopo quello del brasiliano Natan (il sogno è quello di arrivare a Koopmeiners dell’Atalanta), il manager spinge per la “non” cessione di un elemento importante della sua squadra.

Anche se, allo stesso momento, è considerato attualmente una riserva visto che al suo posto (per ovvi motivi) gli viene preferito il capitano, Giovanni Di Lorenzo (che da pochi giorni ha rinnovato il proprio contratto con i partenopei)

Da come avete ben potuto intuire dalla foto, ovviamente, stiamo parlando di Alessandro Zanoli. Il nativo di Carpi, nell’ultima parte della scorsa stagione, è stato mandato in prestito alla Sampdoria a farsi le “ossa”. In blucerchiato, nonostante la retrocessione della squadra, si è rivelato come uno dei migliori. Togliendosi la soddisfazione di fornire assist ed anche mettere a segno qualche gol. Le richieste per il calciatore di certo non mancano.

Soprattutto da parte di squadre che gli garantirebbero un ruolo da protagonista, con la titolarità assicurata. Ed invece Garcia lo vede come un ottimo elemento che possa far rifiatare proprio l’attuale capitano nel caso in cui dovesse alzare “bandiera bianca”. Lo ha dimostrato soprattutto nelle ultime amichevoli in cui si è fatto trovare sempre presente ed ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Anche i tifosi sono contenti delle sue prestazioni e vogliono che rimanga in azzurro.

Il giocatore, allo stesso tempo, è lieto ed entusiasta di essere preso in considerazione. Un po’ meno per il fatto che non avrà quello spazio che desidera così fortemente. Molto difficile, però, a questo punto che il Napoli lo lasci partire (soprattutto perché non ha nella lista possibili terzini destri da acquistare).