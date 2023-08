Via il 31 agosto: il Napoli è pronto a mandarlo via

I tifosi del Napoli sperano in un altro colpo di calciomercato in questa sessione estiva che sta andando sempre di più verso la chiusura

Nel pomeriggio di domenica, poco prima dell’amichevole vinta contro i tedeschi dell’Augsburg, il presidente De Laurentiis ha presentato il nuovo acquisto della società, il brasiliano Natan. Dal Brasile (e soprattutto esperti di calcio) ammettono che i campioni di Italia hanno effettuato un vero e proprio colpo per la difesa.

Consolidato il reparto difensivo (anche se tutto potrebbe accadere negli ultimi giorni), il Napoli vuole chiudere in bellezza con l’arrivo di Teun Koopmeiners (Atalanta). Anche se ce la possibilità enorme che un calciatore possa andare via proprio nell’ultimo giorno di calciomercato estivo.

Napoli, possibile partenza per un altro difensore?

A quanto pare le sorprese, per quanto riguarda il reparto difensivo, potrebbero seriamente non essere finite. Potrebbe arrivare un altro centrale.

Il tutto, però, potrebbe accadere solamente in un caso: che un altro calciatore possa lasciare la squadra campione di Italia. L’atleta in questione è Leo Ostigard che, fino a questo momento della sua esperienza in azzurro, non ha avuto lo spazio che avrebbe voluto. Non è affatto un mistero che il nazionale norvegese voglia giocare con molta più continuità.

Una continuità che, fino a questo momento, il tecnico Garcia non è intenzionato a dargli. Confermatissimo come titolare Amir Rrahmani, Leo Ostigard potrebbe accontentarsi anche delle prime giornate di campionato. Salvo poi lasciare il posto ad uno più esperto come Juan Jesus oppure all’altro brasiliano arrivato da poco, Natan. Le richieste per l’ex Genoa e Brighton di certo non mancano. Squadre italiane (ed anche estere) sono pronte ad offrigli quello spazio che lui richiede maggiormente.

Nel caso in cui dovesse arrivare una offerta convincente allora il Napoli potrebbe seriamente pensare di venderlo. Anche se l’idea maggiore, fino a questo momento, è quello di mandarlo via in prestito secco visto che comunque la dirigenza crede ancora in lui. Un po’ meno Garcia che, quando lo ha provato in campo, non ha reso al massimo delle aspettative (gravissimo l’errore contro gli spagnoli del Girona).

Il calciatore, però, allo stesso tempo farà di tutto per poter mettere in difficoltà il suo allenatore. Soprattutto nei prossimi giorni e con l’ultima amichevole che la squadra disputerà prima di fare ritorno a Napoli e prepararsi alla prima di campionato contro i neopromossi del Frosinone allenati da Eusebio Di Francesco.