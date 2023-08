Napoli, continuano le brutte notizie: per Garcia altro infortunio pesante

Il Napoli in questi giorni sta ricevendo diverse notizie negative. Garcia dovrà fare a meno di un top al debutto in campionato.

Non è stato affatto (almeno fin qui) un precampionato facile per il Napoli, costretto a fare i conti con alcune problematiche impreviste.

Il casting volto a regalare a Rudi Garcia un adeguato sostituto di Kim Min-jae, ad esempio, è andato avanti a lungo concludendosi soltanto di recente con l’acquisto di Natan dal Red Bull Bragantino. L’ingaggio di Lazar Samardzic, invocato dal tecnico, è poi sfumato a causa del blitz messo a segno dell’Inter. Ancora tutto da scrivere, inoltre, il futuro di diversi componenti dell’attuale rosa.

Emblematico è il caso riguardante Piotr Zielinski. Il polacco nei giorni scorsi aveva deciso di accettare la proposta di rinnovo al ribasso (da 4.5 milioni a 2.5) messa sul piatto dal club e rifiutare così il corteggiamento della Lazio. La ricca offerta ricevuta dall’Al-Ahli (triennale da 15 milioni netti all’anno), però, lo ha spinto a mettere in stand-by la trattativa e prendere in seria considerazione l’idea di trasferirsi in Arabia Saudita. Il divorzio è quanto mai possibile, con i Campioni d’Italia che, nel caso, incasserebbero circa 25 milioni.

In lista di sbarco anche Hirving Lozano, non intenzionato a firmare il prolungamento alle condizioni imposte dal presidente Aurelio De Laurentiis. I contatti con il Los Angeles FC sono decaduti (il mercato negli USA si è chiuso il 2 agosto) ed ora il messicano spera in una chiamata da parte della Premier League. A complicare ulteriormente il quadro sono gli infortuni registrati in campo, che complicano i piani di Garcia in vista del debutto in Serie A.

Napoli, preoccupa la brutta notizia: Garcia dovrà fare a meno di lui

André Zambo Anguissa, come noto, si è dovuto fermare per colpa di una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Un problema che, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Repubblica’ Antonio Corbo, costringerà il camerunese a saltare le prime due gare del campionato che vedranno il Napoli affrontare il Frosinone (il 19 agosto in trasferta) ed il Sassuolo (il 27 allo stadio “Maradona”).

La società, appresa la notizia, ha quindi intensificato la ricerca volta ad individuare un calciatore con le sue caratteristiche in grado di dare un contributo fattivo alla causa partenopea. La strategia è stata elaborata: il rinforzo dovrà arrivare in prestito e diritto di riscatto. Sviluppi a riguardo sono attesi a stretto giro di posta. Garcia, dal canto suo, incrocia le dita. Servono rinforzi per mantenere alta la competitività degli azzurri.