L’indizio che gela Napoli: ha deciso, va via

Mercato azzurro sempre più in fibrillazione, ma non mancano i timori per l’addio del centrocampista: indizio social parla da solo

Il mercato del Napoli ha subito una forte accelerata dopo l’acquisto dal Red Bull Bragantino di Natan, difensore brasiliano di 22 anni già arrivato a Castel di Sangro per conoscere Garcia e i nuovi compagni.

Acquistato il successore di Kim Minjae, ora i tifosi sperano che la società chiuda presto altre trattativo in modo da avere a disposizione tutti gli effettivi in vista della prima partita contro il Frosinone.

Azzurri interessati soprattutto a mettere mano al proprio centrocampo per dare all’allenatore francese delle valide alternative ai titolarissimi Stanislav Lobotka e Frank Anguissa. Ma nelle ultime ore un altro perno del Napoli scudettato sta pensando di rifiutare il rinnovo contrattuale e di andare via. In modo quasi a sorpresa e dopo aver dato segnali di fiducia per il rinnovo.

Napoli, Zielinski: indizio social fa tremare i tifosi

È uno degli ultimi superstiti, assieme a Mario Rui, di quel Napoli di Maurizio Sarri che stregò Italia e Europa e che sfiorò uno scudetto a conti fatti più che meritato.

Piotr Zielinski potrebbe dire addio alla causa azzurra accettando le richieste, sempre più insistenti, da parte del club saudita Al-Alhi, lo stesso di Roberto Firmino, Edouard Mendy e, in ultimo, Franck Kessié. Del resto Rudi Garcia lo ha fatto capire al termine della gara Napoli-Augsburg: l’addio potrebbe essere questione di giorni se non di ore.

Il centrocampista polacco avrebbe ricevuto una offerta, che ha subito poi diversi ritocchi, di 36 milioni di euro per i prossimi tre anni con il Napoli che ne riceverebbe invece 30. Numeri pazzeschi pensando che l’Al Alhi ha persino aumentato la sua offerta per tentare sempre di più il ragazzo: la palla ora passa a lui, il centrocampista deve pesare bene la sua scelta consapevole del fatto che in Arabia perderebbe molto a livello affettivo (il legame con la piazza napoletana ha toccato l’apice l’anno scorso con tanto di murales a Quarto) ma guadagnerebbe tanto a livello invece economico.

Un indizio social molto importante sull’imminente addio di Zielinski ce lo da la moglie Laura: su Instagram ha condiviso una immagine con su scritto “Non ero pronto a salutarti” dove si vede il polacco accasciato a terra dopo la rete di Raspadori in Juventus-Napoli. Un indizio abbastanza chiaro e che ci spiega meglio ciò che sta accadendo.